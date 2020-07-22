Рязанский добавил, что данный вопрос без правительства никак не решить. В беседе с Newinform член Совфеда указал, что на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей понадобится около 620—650 млрд рублей.

В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

Политика Климкин призвал сделать Крым проблемой для России Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. 599

Единоборства Харитонов оскорбил Емельяненко, комментируя его поражение от Исмаилова Российский боец MMA Сергей Харитонов жестко прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова в главном бою турнира АСА 107, который состоялся 24 июля в Сочи.

Политика МИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая «Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — отметила Захарова. 210

Общество В Алуште в дельфинарии расчленили дельфина В Алуште проводится проверка дельфинария "Акварель", где расчленили дельфина из-за отсутствия холодильника нужных размеров. 16

Общество Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года. 5

Происшествия К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева. 33

Экономика Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.