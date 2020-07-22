Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

Рязанский добавил, что данный вопрос без правительства никак не решить. В беседе с Newinform член Совфеда указал, что на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей понадобится около 620—650 млрд рублей.
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В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей

Невские Новости21 июля в 18:15

В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

NewInform22 июля в 09:59

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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ФАН23 июля в 04:29

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

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Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолец21 июля в 17:18

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru21 июля в 17:01
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Драка, произошедшая между нетрезвыми гражданами на улице Маршала Захарова в Москве, не имела межнациональный характер.
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При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

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Харитонов оскорбил Емельяненко, комментируя его поражение от Исмаилова

Российский боец MMA Сергей Харитонов жестко прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова в главном бою турнира АСА 107, который состоялся 24 июля в Сочи.
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Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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Происшествия

В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек

Пять человек погибли и пятеро госпитализированы после ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.
ТАСС 05:02
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В Петербурге задержали актеров в полицейской форме

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Происшествия

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Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым.
Газета.Ru 05:50
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Общество

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк».
РБК 06:32
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В Калининградской области во время репетиции парада ВМФ зрителей накрыло волной

Новый Калининград.Ru 04:32
Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
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Экономика

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В России пенсии работающим пенсионерам будут пересчитаны с 1 августа. В частности, в стране произведут увеличение выплат.
Live24 04:57
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Происшествия

Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве

ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.
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Политика

МИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая

«Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — отметила Захарова.
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45-летний Константин Богомолов опубликовал архивную детскую фотографию

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В Алуште в дельфинарии расчленили дельфина

В Алуште проводится проверка дельфинария "Акварель", где расчленили дельфина из-за отсутствия холодильника нужных размеров.
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Авто

Skoda обновила свои модели в России

Компания Skoda обновила оснащение своих моделей, представленных на российском рынке.
За рулем Кубань 01:54
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Общество

Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок

В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
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Происшествия

К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов

Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
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Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями

Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
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Экономика

Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
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Немецкая армия выплатит солдатам-геям компенсацию за угнетение

Немецкие вооруженные силы выплатят компенсации солдатам-геям, подвергавшимся дискриминации в их рядах.
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США считают, что Китай не должен отвечать на закрытие генконсульства

США призвали Китай не предпринимать ответных действий на принудительное закрытие генерального консульства КНР в Хьюстоне (штат Техас).
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Премьер поручил британским военным до окончания лета завершить кабинетные учения, призванные обеспечить готовность к названным угрозам.
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Названы бюджетные направления для полетов по России в августе

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали наименее низкие цены на авиабилеты для путешествий по России в августе, сообщает RT.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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