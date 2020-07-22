Экономика
Газета.RuВ Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Рязанский добавил, что данный вопрос без правительства никак не решить. В беседе с Newinform член Совфеда указал, что на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей понадобится около 620—650 млрд рублей.
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«Это болото надо высушить». В Сети возмутились нехваткой средств в ПФР
ИА Красная Весна23 июля в 15:41
В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей
Невские Новости21 июля в 18:15
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
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О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании
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«Химки» пробились в финал Кубка России и в РПЛ
Не сомневаемся, что эмоциональные и убедительные слова наставник произнесет и в субботу в Екатеринбурге перед решающим матчем розыгрыша Кубка России – 2019/20 против «Зенита».
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В Совфеде назвали смехотворной стратегию Киева по «деоккупации» Крыма
Ранее, 1 июня, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
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В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
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За сутки 68 человек заболели коронавирусом в Кузбассе
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Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
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Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
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Россия подала заявку на тендер ВОЗ на поставку вакцины от COVID-19
Гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что центр подал заявку на участие в международном тендере Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:49
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
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Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
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Больше всего россияне ждут полетов в Турцию, Белоруссию и Египет
На втором месте списка с результатом в 14% оказалась Беларусь. Третью позицию поделили Египет и Греция, набрав по 7% голосов респондентов.
Цензуры.Нет вчера в 11:57
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Шоу-бизнес
Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой
Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой Пользователи удивились, узнав, что Тимати и Решетова отдыхают раздельно.
Экспресс газета вчера в 01:11
Общество
В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса
Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости вчера в 13:01
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Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
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«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.
Газета.Ru вчера в 21:20
Общество
В Омской области введен режим ЧС из-за засухи и суховеев
Губернатор Омской области Александр Бурков ввел в регионе режим ЧС из-за засухи и суховеев.
Коммерсантъ вчера в 10:31
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Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
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Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
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Вакцинация российских врачей от коронавируса может начаться в августе
Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, вакцинацию врачей планируется начать уже в следующем месяце, передает «Интерфакс».
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МИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
«Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — отметила Захарова.
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Происшествия
Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России
Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
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Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
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Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу
Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
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Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе
Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
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Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе
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