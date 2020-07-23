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Газета.Ru
Газета.Ru

В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

Рязанский добавил, что данный вопрос без правительства никак не решить. В беседе с Newinform член Совфеда указал, что на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей понадобится около 620—650 млрд рублей.В источнике
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ФАН

Рязанский: Красивая идея раздать пенсионерам деньги требует красивого поиска средств

ФАН23 июля в 04:29
Lenta.ru

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ru22 июля в 00:40
Московский Комсомолец

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолец21 июля в 17:18
Невские Новости

В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей

Невские Новости21 июля в 18:15
Профиль

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль21 июля в 17:59
NewInform

Член Совфеда Рязанский оценил предложение ОП РФ о дополнительных выплатах пенсионерам

NewInform21 июля в 19:13
URA.Ru

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru21 июля в 17:01
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Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время.
РБК06:29
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В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости08:33
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Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости08:02
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Отец Сергий объявил, что захваченный монастырь не принадлежит РПЦ

Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом не принадлежит Екатеринбургской епархии, заявил бывший схиигумен Сергий (Романов) в видеообращении, 25 июля опубликованном на канале «Всеволод Могучев» в YouTube.
ИА Красная Весна05:43
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газета07:07
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МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ruвчера в 14:53
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Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли

В субботу пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту похищения неизвестным новорожденного из родильного отделения больницы в Сальске.
ТАСС09:00
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
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У «Роскосмоса» возникли проблемы при стыковке грузового корабля к МКС

Отечественные специалисты обратили внимание на то, что вчера во время стыковки аппарата «Прогресс-15», к Международной Космической Станции, наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени.
Эхо Москвывчера в 12:03
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