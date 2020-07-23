В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
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Рязанский добавил, что данный вопрос без правительства никак не решить. В беседе с Newinform член Совфеда указал, что на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей понадобится около 620—650 млрд рублей.В источнике
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В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей
Невские Новости21 июля в 18:15
Член Совфеда Рязанский оценил предложение ОП РФ о дополнительных выплатах пенсионерам
NewInform21 июля в 19:13