Экономика
Газета.RuВ Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Рязанский добавил, что данный вопрос без правительства никак не решить. В беседе с Newinform член Совфеда указал, что на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей понадобится около 620—650 млрд рублей.
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В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей
Невские Новости21 июля в 18:15
Член Совфеда Рязанский оценил предложение ОП РФ о дополнительных выплатах пенсионерам
NewInform21 июля в 19:13
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Газета.Ru вчера в 03:56
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Известия вчера в 03:18
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Китай выразил США протест в связи со вторжением в генконсульство
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Космос
Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите
Ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда рассказал об упавшем в Японии метеорите.
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При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
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Если на 1 сентября будут хорошие погодные условия, снизится количество заражений, то не исключено, что школы смогут провести День знаний на открытом воздухе, как раньше – возле школы.
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