Рязанский добавил, что данный вопрос без правительства никак не решить. В беседе с Newinform член Совфеда указал, что на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей понадобится около 620—650 млрд рублей.

В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

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