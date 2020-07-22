Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

Рязанский добавил, что данный вопрос без правительства никак не решить. В беседе с Newinform член Совфеда указал, что на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей понадобится около 620—650 млрд рублей.
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