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И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: "Россия первая начала"... и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай.
— Константин Косачев, российский дипломатКоммерсантъ вчера в 20:46
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