Политика

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде дали оценку новому отказу в визах США делегации из России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что что отказ в американских визах делегации из России бьет по двусторонним отношениям и не останется без ответа.
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Константин Косачев
И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: "Россия первая начала"... и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай.
— Константин Косачев, российский дипломатКоммерсантъ вчера в 20:46

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