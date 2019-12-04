И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: "Россия первая начала"... и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай.

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В Совфеде дали оценку новому отказу в визах США делегации из России

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