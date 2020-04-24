Политика
РБКВ Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях
Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса. Она, в частности, проанализирует применение закона о контрсанкциях, принятого в 2018 году.
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с чего всё началось
Совфед проанализирует закон о контрсанкциях Совет Федерации создал рабочую группу, которая предложит варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19.Коммерсантъвчера в 18:27
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Экономика
Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по арендным платежам
Большинство (60%) российских предпринимателей из-за эпидемии коронавируса не справляются с арендными платежами и пытаются договориться с арендодателями о пересмотре договоров.
Ведомости 02:14
Общество
В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
РБК 04:03
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Армия и оружие
Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием
Военное обозрение 00:36
Общество
В Татарстане выявили 14 новых случаев коронавируса
Восемь заболевших из Казани, трое из Дрожжановского района, по одному из Лаишевского и Буинского районов, один из Екатеринбурга. ⠀ Всего на 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 426 случаев коронавируса, 51 человек выздоровел.
АиФ Казань 03:56
Футбол
Мать Неймара бросила 23-летнего киберспортсмена
Lenta.ru 04:28
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Футбол
Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет
Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке лучших футболистов в период с 1995 по 2020 годы, по версии издания FourFourTwo.
ГЛАС.RU 02:45
Наука
Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь
Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa вчера в 08:56
Общество
В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
Общество
В Москве скончались 37 человек с коронавирусом
У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Умершие - пациенты от 37 до 86 лет.
Российская газета вчера в 17:26
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Здоровье
Стало известно о резком росте новых больных коронавирусом в регионе
В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 18 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 03:46
Кино
Чемпионка UFC Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри
На съемках фильма «В синяках» чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко сломала несколько костей актрисе Холли Берри.
Культуромания вчера в 17:06
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Здоровье
Восьмой человек скончался от коронавируса в Нижегородской области
Уже восьмой человек скончался в Нижегородской области, заразившись коронавирусной инфекцией.
В Городе N 04:00
Энергетика
В России могут начать сжигать лишнюю нефть
Российским нефтяным компаниям придется сжигать добываемые углеводороды, чтобы выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи, сообщает Reuters.
Ruposters.ru 04:31
Политика
Стены главного храма Минобороны украсят мозаиками с Путиным и Шойгу
Главный храм Вооружённых сил России в Подмосковье планируется украсить мозаичными панно. В Сети появились снимки незаконченных мозаик.
News.ru 04:27
Общество
Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ
В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Авто
Cadillac показал шестиметровый Escalade
Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом.
Автоновости дня 02:22
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Армия и оружие
ЛНР: украинские силовики обстреляли поселок Донецкий в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил журналистам, что вечером 23 апреля поселок Донецкий, расположенный близ линии соприкосновения в Донбассе, был обстрелян украинскими силовиками.
Московский Комсомолец вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе
Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
Происшествия
В Курске скончалась четвёртая пациентка с подтверждённым коронавирусом
Ранее в регионе сообщали о четырёх скончавшихся пациентах с подтверждённым коронавирусом.
REGNUM 04:20
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина впервые вышла на связь после комы
Российская исполнительница Надежда Бабкина после искусственной комы вышла на связь. Артистка позвонила директору театра, где сама работает.
VSE42.RU вчера в 22:21
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
В Совфеде заявили о возможном продлении режима самоизоляции на май
Режим самоизоляции в России могут продлить на май с учетом ситуации по коронавирусу, заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский.
Московский Комсомолец 04:45
Здоровье
Лечение пациентов от коронавируса в Москве оплатят только в случае их госпитализации на скорой
В реестре счетов медучреждение, которое прИняло больного коронавирусом, пневмонией и дыхательной недостаточностью на лечение, должно указать номер наряда вызова бригад скорой.
Эхо Москвы вчера в 01:01