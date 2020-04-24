Политика

РБКРБКВ Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях

Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса. Она, в частности, проанализирует применение закона о контрсанкциях, принятого в 2018 году.
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с чего всё началось

Совфед проанализирует закон о контрсанкциях

Совфед проанализирует закон о контрсанкциях Совет Федерации создал рабочую группу, которая предложит варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19.
Коммерсантъвчера в 18:27

Подробнее о событии

Совет федерации может пересмотреть закон о контрсанкциях в отношении США и ряда других стран

Эхо Москвы02:02

Косачев заявил, что предопределенных решений по изменению закона о контрсанкциях нет

ТАСС03:48

Совфед может пересмотреть закон о контрсанкциях

ФАН02:47

Совфед до 15 мая представит предложения по закону о контрсанкциях

REGNUM04:22

В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях

Lenta.ru01:05

Пересмотр закона о контрсанкциях допустили в Совфеде

News.ruвчера в 22:31

В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях

РБКвчера в 21:37
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Экономика

Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по арендным платежам

Большинство (60%) российских предпринимателей из-за эпидемии коронавируса не справляются с арендными платежами и пытаются договориться с арендодателями о пересмотре договоров.
Ведомости 02:14
Общество

В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
РБК 04:03
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Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
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Армия и оружие

Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием

Военное обозрение 00:36
Общество

В Татарстане выявили 14 новых случаев коронавируса

Восемь заболевших из Казани, трое из Дрожжановского района, по одному из Лаишевского и Буинского районов, один из Екатеринбурга. ⠀ Всего на 23 апреля в Татарстане зарегистрировано 426 случаев коронавируса, 51 человек выздоровел.
АиФ Казань 03:56
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Футбол

Мать Неймара бросила 23-летнего киберспортсмена

Lenta.ru 04:28
Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Футбол

Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет

Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке лучших футболистов в период с 1995 по 2020 годы, по версии издания FourFourTwo.
ГЛАС.RU 02:45
Наука

Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь

Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa вчера в 08:56
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Общество

В России появился регион без коронавируса

В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
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Общество

В Москве скончались 37 человек с коронавирусом

У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Умершие - пациенты от 37 до 86 лет.
Российская газета вчера в 17:26
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Здоровье

Стало известно о резком росте новых больных коронавирусом в регионе

В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 18 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 03:46
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Кино

Чемпионка UFC Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри

На съемках фильма «В синяках» чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко сломала несколько костей актрисе Холли Берри.
Культуромания вчера в 17:06
Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
51
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Здоровье

Восьмой человек скончался от коронавируса в Нижегородской области

Уже восьмой человек скончался в Нижегородской области, заразившись коронавирусной инфекцией.
В Городе N 04:00
6
Общество

Создатель конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке

РЕН ТВ 00:15
8
Энергетика

В России могут начать сжигать лишнюю нефть

Российским нефтяным компаниям придется сжигать добываемые углеводороды, чтобы выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи, сообщает Reuters.
Ruposters.ru 04:31
24
Политика

Стены главного храма Минобороны украсят мозаиками с Путиным и Шойгу

Главный храм Вооружённых сил России в Подмосковье планируется украсить мозаичными панно. В Сети появились снимки незаконченных мозаик.
News.ru 04:27
8
Общество

Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ

В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
5,2K
Авто

Cadillac показал шестиметровый Escalade

Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом.
Автоновости дня 02:22
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
5,4K
Армия и оружие

ЛНР: украинские силовики обстреляли поселок Донецкий в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил журналистам, что вечером 23 апреля поселок Донецкий, расположенный близ линии соприкосновения в Донбассе, был обстрелян украинскими силовиками.
Московский Комсомолец вчера в 16:15
Шоу-бизнес

Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе

Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
8
Происшествия

В Курске скончалась четвёртая пациентка с подтверждённым коронавирусом

Ранее в регионе сообщали о четырёх скончавшихся пациентах с подтверждённым коронавирусом.
REGNUM 04:20
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь после комы

Российская исполнительница Надежда Бабкина после искусственной комы вышла на связь. Артистка позвонила директору театра, где сама работает.
VSE42.RU вчера в 22:21
19
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Общество

В Совфеде заявили о возможном продлении режима самоизоляции на май

Режим самоизоляции в России могут продлить на май с учетом ситуации по коронавирусу, заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский.
Московский Комсомолец 04:45
Здоровье

Лечение пациентов от коронавируса в Москве оплатят только в случае их госпитализации на скорой

В реестре счетов медучреждение, которое прИняло больного коронавирусом, пневмонией и дыхательной недостаточностью на лечение, должно указать номер наряда вызова бригад скорой.
Эхо Москвы вчера в 01:01
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