МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

с чего всё началось

Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность для руководителей компаний, выплачивающих работникам серую зарплату. Эту инициативу он предложил в рамках общенационального проекта по восстановлению экономики России, передает РИА «Новости».

В Совфеде хотят ввести уголовное наказание за серые зарплаты

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