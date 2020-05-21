Общество
МР7.руВ Совфеде хотят ввести уголовное наказание за серые зарплаты
Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность для руководителей компаний, выплачивающих работникам серую зарплату. Эту инициативу он предложил в рамках общенационального проекта по восстановлению экономики России, передает РИА «Новости».
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с чего всё началось
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.РИА Новости03:43
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В России предложили установить уголовную ответственность за выплату «серой» зарплаты
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