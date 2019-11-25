Общество
Российская газетаВ Совфеде могут поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным
Сенаторы могут поддержать предложение сделать 31 декабря выходным днем, если такого же мнения будут придерживаться депутаты Госдумы.
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Люди 31-го числа на работе занимаются чем: приходят, если нужно, если не взял отгул в счёт отпуска или за свой счёт. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьёзный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник.
— Ярослав Нилов, российский политикКлопс вчера в 12:35
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В Совфеде готовы поддержать идею сделать 31 декабря выходным
Национальная служба новостейвчера в 13:59
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Политика
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Финансы
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Общество
В Подмосковье на коров надели VR-очки
О тестировании прототипа очков виртуальной реальности для улучшения условий содержания коров на одной из подмосковных ферм сообщили 25 ноября в пресс-службе регионального минсельхоза РФ.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Экономика
Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%
Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
Авто
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Авто
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Энергетика
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Происшествия
В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку
В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
Здоровье
В Саратовской области превышен эпидпорог по ОРВИ
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Армия и оружие
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Авто
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Общество
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Армия и оружие
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Шоу-бизнес
Супруга Игоря Петренко пожаловалась на финансовые трудности
Пара воспитывает троих дочерей. Игорь Петренко – востребованный актер, однако его жена все равно жалуется на финансовые трудности.
Единоборства
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