Политика
ИзвестияЭкс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов
Президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации. Об этом 11 февраля сообщил депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников.
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Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Представители Samsung продемонстрировали три разновидности устройства: стандартный Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G с увеличенным экраном, а также самый большой и продвинутый Galaxy S20 Ultra 5G.
Шоу-бизнес
Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой
Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Политика
Зеленский считает, что Путин его понимает
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин его понимает и согласен с тем, что войну в Донбассе пора заканчивать.
Армия и оружие
Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году
Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
Игры
Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4
11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
Здоровье
Российский диетолог развенчал миф о молоке
Российский врач-диетолог Артур Моисеенко развенчал миф о том, что молоко и молочные продукты вредят здоровью.
Общество
У жительницы Тулы на кухне взорвалась колбаса
Жительница Тулы рассказала в соцсетях о колбасе, которая взорвалась прямо на кухне.
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Общество
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Культура
Пугачева прокомментировала эвакуацию на премьере фильма «Лед 2»
Алла Пугачева прокомментировала эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2". Как сообщает "Газета.ру", в момент, когда в кинотеатре сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой начала петь песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Общество
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Культура
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Происшествия
Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.
Космос
Российские спутники для показа рекламы из космоса запустят в 2022 году
Россия отправит на орбиту два микроспутника с лазерными диодами, при помощи которых можно будет создавать в небе разные послания.
Футбол
Семин ответил на слухи о решении «Локомотива» не продлевать контракт
Ранее издание Metaratings сообщило, что совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с Семиным.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Общество
Airbus представила модель самолета со смешанным крылом
Компания Airbus продемонстрировала двухметровый прототип самолета Maveric со смешанным крылом.
Здоровье
Названы полезные для слизистой оболочки кишечника продукты
Врачи определили продукты, способные улучшить общее состояние здоровья и восстановить слизистую оболочку кишечника.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Армия и оружие
Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая
Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны, где Россия и Китай наращивают интенсивность своих морских операций.
Политика
В МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России
«Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путём назначения посла Украины», — приводит Интерфакс сообщение украинского МИД.
Экономика
Путин дал оценку проекту «Восток Ойл»
Как сообщало ИА REGNUM, «Восток Ойл», по словам Сечина, обеспечит России прирост ВВП в размере 2% в год.