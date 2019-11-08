ЦБ РФ ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей, предложенное поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО.

с чего всё началось

Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".

В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

Политика Оппозиционный лидер подтвердил, что выдан ордер на арест Моралеса Военные и полиция ищут экс-президента Боливии Эво Моралеса, выдан ордер на его арест, подтвердил оппозиционер Луис Фернандо Камачо.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о расставании с Плющенко Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.

Политика Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии Неизвестные напали на посольство Венесуэлы в столице Боливии Ла-Пасе с динамитом, произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол Футболист сбил с ног тренера команды соперника Автор поста в Twitter-аккаунте Goal предположил, что Абрахам намеренно врезался в тренера соперника.

Гаджеты Новые AirPods Pro от Apple вызывают головные боли Пользователи жалуются на головные боли при использовании нового девайса.

Футбол «Севилья» обыграла «Бетис» в дерби Встреча завершилась победой «Севильи» со счетом 2:1. На 13-й минуте Лукас Окампос счет открыл, а в конце первого тайма «Бетис» отыгрался благодаря голу Лорена Морона.

Кино «Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.

Общество Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.

Авто Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется высоким спросом Кросс-вэн Renault Triber дебютировал в начале лета и предлагается на индийском рынке уже два месяца.

Авто Эксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины Автоэксперт Алексей Хресин сообщил изданию «iReactor» основных предвестников выхода из строя двигателя автомобиля.

Наука Обнаружен новый вид человекообразных обезьян На юге Германии международная группа ученых обнаружила окаменелости неизвестного вида примата.

Шоу-бизнес Навка показала счастливую Заворотнюк на фото На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.

Происшествия Турист погиб при сходе лавины в Хакасии В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Шоу-бизнес Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.

Авто В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 миллионов рублей Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.