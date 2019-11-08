Экономика
Российская газетаВ Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%
Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".
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с чего всё началось
ЦБ РФ ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей, предложенное поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО.ТАСС08 ноября в 09:05
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Минфин считает важным поскорее принять законопроект о либерализации ОСАГО
РИА Новости08 ноября в 10:31
Минфин заявил о готовности изменить законопроект о либерализации ОСАГО
Rambler News Service08 ноября в 10:30
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Sport24.ru 16:57
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«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
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Зрители спектакля «Норма» Диденко поделились своими впечатлениями
РИА Новости 08 ноября в 07:18
Общество
Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов
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Тарантас Ньюс 12:27
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Обнаружен новый вид человекообразных обезьян
На юге Германии международная группа ученых обнаружила окаменелости неизвестного вида примата.
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Граждане Испании голосуют на досрочных парламентских выборах.
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На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
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Турист погиб при сходе лавины в Хакасии
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Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
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