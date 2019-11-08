Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%

Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".
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с чего всё началось

ЦБ ожидает удорожания ОСАГО на 20-25% при повышении лимита выплат за вред здоровью

ЦБ РФ ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей, предложенное поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО.
ТАСС08 ноября в 09:05

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Страховщики считают возможную отмену территориального коэффициента ОСАГО нагрузкой для них

ТАСС08 ноября в 13:53

Минфин считает важным поскорее принять законопроект о либерализации ОСАГО

РИА Новости08 ноября в 10:31

Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО

Коммерсантъ08 ноября в 11:02

В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%

Российская газета08 ноября в 12:25

Минфин согласен убрать ряд норм из законопроекта о либерализации ОСАГО

REGNUM08 ноября в 11:16

В Центробанке спрогнозировали резкое подорожание ОСАГО

Версия-Саратов08 ноября в 09:28

Минфин заявил о готовности изменить законопроект о либерализации ОСАГО

Rambler News Service08 ноября в 10:30
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Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
Газета.Ru 20:50
Космос

NASA открыло образец лунного грунта, нетронутый с 70-х годов

ГЛАС.RU 08 ноября в 02:52
Происшествия

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату

Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Политика

Оппозиционный лидер подтвердил, что выдан ордер на арест Моралеса

Военные и полиция ищут экс-президента Боливии Эво Моралеса, выдан ордер на его арест, подтвердил оппозиционер Луис Фернандо Камачо.
РИА Новости 20:33
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр 11:11
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал об их последнем разговоре

Известия 09:24
Политика

Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии

Неизвестные напали на посольство Венесуэлы в столице Боливии Ла-Пасе с динамитом, произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал.
РБК 20:49
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Футбол

Футболист сбил с ног тренера команды соперника

Автор поста в Twitter-аккаунте Goal предположил, что Абрахам намеренно врезался в тренера соперника.
Lenta.ru 15:38
Гаджеты

Новые AirPods Pro от Apple вызывают головные боли

Пользователи жалуются на головные боли при использовании нового девайса.
Мойка78 08 ноября в 09:46
Происшествия

Преподавателя СПбГУ задержали после обнаружения женских рук в рюкзаке

Известия вчера в 07:46
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

UfacityNews.ru 08 ноября в 04:37
Футбол

«Севилья» обыграла «Бетис» в дерби

Встреча завершилась победой «Севильи» со счетом 2:1. На 13-й минуте Лукас Окампос счет открыл, а в конце первого тайма «Бетис» отыгрался благодаря голу Лорена Морона.
Sport24.ru 16:57
Кино

«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Культура

Зрители спектакля «Норма» Диденко поделились своими впечатлениями

РИА Новости 08 ноября в 07:18
Общество

Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов

Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
RT на русском 13:49
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Авто

Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется высоким спросом

Кросс-вэн Renault Triber дебютировал в начале лета и предлагается на индийском рынке уже два месяца.
Tvoe-avto.com 08 ноября в 14:52
Авто

Эксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины

Автоэксперт Алексей Хресин сообщил изданию «iReactor» основных предвестников выхода из строя двигателя автомобиля.
Тарантас Ньюс 12:27
Наука

Обнаружен новый вид человекообразных обезьян

На юге Германии международная группа ученых обнаружила окаменелости неизвестного вида примата.
МИР 24 07 ноября в 22:30
Политика

В Испании проходит голосование на досрочных парламентских выборах

Граждане Испании голосуют на досрочных парламентских выборах.
Парламентская газета 07:24
Шоу-бизнес

Навка показала счастливую Заворотнюк на фото

На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
Происшествия

Турист погиб при сходе лавины в Хакасии

В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.
Интерфакс 06:54
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Шоу-бизнес

Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом

Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° 14:22
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета 09:11
Авто

В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 миллионов рублей

Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс 08 ноября в 16:45
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Культура

Пелагея решила покинуть шоу «Голос» на неопределённый срок

33-летняя российская певица Пелагея была одной из самых любимых телезрителями наставниц в вокальном шоу "Голос".
OvideO.ru 19:48
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