Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Совфеде назвали абсурдом идею Зеленского провести выборы в Крыму

Сенатор в очередной раз напомнил, что «Крым воссоединился с Россией навсегда, и нет никаких вариантов его возвращения в состав Украины». Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил о желании провести в октябре этого года местные выборы на Украине, а также в Крыму.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили идею Зеленского провести «выборы в Крыму»

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
RT на русском06:50

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Сенатор Цеков назвал абсурдом слова Зеленского о выборах в Крыму

Аргументы и Факты11:51

В России отреагировали на желание Зеленского провести выборы в Крыму

Lenta.ru11:42

«Это абсурдные идеи»: в Совфеде отреагировали на желание Зеленского провести выборы в Крыму

ТК Звезда07:15

В России дали оценку идее Зеленского про украинские выборы в Крыму

Российская газета08:25

Зеленский захотел провести выборы в Крыму: ему ответили

Krym.News08:06

В России ответили на намерение Зеленского «провести» выборы в Крыму

RT на русском10:36

В Совфеде назвали абсурдом идею Зеленского провести выборы в Крыму

Говорит Москва06:58
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Политика

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что удивлен заявлениям из России после "очень хорошtuj разговора" с российски коллегой Владимиром Путиным.
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Логинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону

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СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у рынка в Калининграде

Конфликт со стрельбой произошел у Центрального рынка в Калининграде. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщают местные СМИ.
Известия 13:38
Политика

Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Газета.Ru 07:07
Происшествия

На даче прокурора был найден закопанный труп его супруги

The Penza Post вчера в 03:15
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Художник Павленский задержан во Франции

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Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко передал главе Чечни Рамзану Кадырову чемпионский пояс, полученный за победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Газета.Ru 13:30
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Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Политика

Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции

Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
Журналистская правда 06:34
Шоу-бизнес

Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

Gazeta.SPb вчера в 16:00
Армия и оружие

Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо

Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Красная весна 12:43
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Налоговая вводит систему контроля за переводами с карты на карту

Председатель российского правительства Михаил Мишустин ранее предупреждал россиян, что Федеральная налоговая служба (ФНС) станет отслеживать переводы на банковские карты.
EAOmedia.ru 13 февраля в 22:05
Политика

В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
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США исходят из того, что российская сторона не сможет своими силами завершить строительство газопровода "Северный поток - 2". С таким утверждением выступил в субботу в интервью агентству Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США Дэн Бруйетт.
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Движение на зеленой ветке столичного метро начали вводить в график

Движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график после инцидента с пассажиром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена в субботу.
Интерфакс 13:11
Кино

В Сети появился тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Вечерняя Москва вчера в 12:09
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Дыняк сыграет во втором звене «Ак Барса» вместо Галиева

Игру пропустит игрок второго звена Станислав Галиев, вместо него с Данисом Зариповым и Дмитрием Воронковым сыграет Никита Дыняк.
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Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

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Православные отмечают Сретение Господне

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Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

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Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
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В России увеличились взносы на капитальный ремонт

Lenta.ru 13 февраля в 23:41
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Очередь на новый Suzuki Jimny достигла десяти месяцев

Как стало известно «Автоновостям дня», в 2019 году только на внутреннем рынке Suzuki каждый месяц продавала в среднем по 3425 внедорожников Jimny – это более чем в два раза больше, чем ожидалось изначально.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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