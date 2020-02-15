Политика
Говорит МоскваВ Совфеде назвали абсурдом идею Зеленского провести выборы в Крыму
Сенатор в очередной раз напомнил, что «Крым воссоединился с Россией навсегда, и нет никаких вариантов его возвращения в состав Украины». Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил о желании провести в октябре этого года местные выборы на Украине, а также в Крыму.
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с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».RT на русском06:50
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