Коронавирус
Газета.RuВ Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ
О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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с чего всё началось
Исключение касается грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных перевозок. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о закрытии российских границ с 30 марта. Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде в страну.Говорит Москва09:45
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До появления вакцины от COVID-19 международное авиасообщение может оставаться закрытым
Общественное телевидение России10:01
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
Общество
Проверять наличие пропусков в Подмосковье начнут дорожные камеры
С 1 мая в Подмосковье наличие цифровых пропусков у водителей начнут контролировать камеры фотовидеофиксации.
Российская газета 14:13
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Общество
Что нас ждет в мае, кроме коронавируса: «пивнушки» у дома закроют, а при покупке ж/д билета спросят номер мобильного
Пока вы сидите в самоизоляции и ждете, когда мир вновь оживет, пачка российских законов обретают силу.
НГС24 21:00
Армия и оружие
The National Interest: Россия обладает самой мощной в мире пушкой
Новые достоинства российской самоходки «Малка» оценило американское издание The National Interest, назвав ее самой мощной пушкой в мире.
ПолитРоссия 28 апреля в 11:58
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Транспорт
В Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году
В Амурской области новый мост через реку Зея начнут строить в 2020 году.
Российская газета 27 апреля в 23:55
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro 13:07
Авто
Какая судьба уготована модели Lada Granta: эксперт дал ответ
Немолодая отечественная модель Lada Granta доживает свой конвейерный век.
Quto.ru вчера в 03:16
Происшествия
Власти Усть-Кутского района сообщили о состоянии избитых чиновников
Мэр Усть-Кутского района Тамара Климина назвала данные о том, что чиновники администрации района пытались поджечь леса, абсурдом.
РБК 05:48
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 28 апреля в 07:01
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Darkborn, ранее известная как Project Wight, заморожена
Игромания.ру 09:16
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
Общество
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости 18:56
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru 12:28
Политика
Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и оппозиционный политик Алексей Навальный согласились провести онлайн-дебаты.
РБК 19:04
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Происшествия
В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью
Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 05:41
Футбол
Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
В клубе подчеркнули, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая расходится с позицией клуба.
Волга Ньюс 28 апреля в 01:39
Здоровье
Врач рассказал о диетах, повышающих риск заражения коронавирусом
"В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям", - рассказала РИА Новости Бурляева.
РИА Новости 20:23
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 05:58
Общество
График выплаты пенсий изменится в Алтайском крае в мае
По данным ведомства, из 756 738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через «Почту России», остальные – через кредитные организации.
Катунь 24 02:14
Политика
«Нормандская четверка» считает необходимым продолжение работы СММ ОБСЕ
Участники переговоров в нормандском формате считают необходимым продолжение работы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.
Известия 10:41
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
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Valve отложила The International 2020. Турнир может пройти в 2021 году
Valve отложила турнир на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что The International пройдет не раньше 2021 года.
Cyber.sports.ru 18:49
Экономика
«Норникель» снизил выпуск металлов
В первом квартале года «Норникель» снизил производство основных металлов, следует из сообщения компании об операционных результатах за квартал.
Коммерсантъ 11:16
Авто
В Россию Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed
В Россию Южнокорейская автомобильная компания Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:32