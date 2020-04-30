Исключение касается грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных перевозок. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о закрытии российских границ с 30 марта. Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде в страну.

с чего всё началось

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