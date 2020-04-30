Исключение касается грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных перевозок. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о закрытии российских границ с 30 марта. Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде в страну.

с чего всё началось

О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 94

Общество Собянин: в борьбе с вирусом пройдена только четверть пути Москва в борьбе с коронавирусом COVID-19 не на середине пути, пройдено только четверть пути, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин. 60

Общество Собянин объяснил, как продлить ранее выданные пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что сегодня после доработки цифровой платформы mos.ru открывается сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. 1K

Общество Тульское УГИБДД борется с пробками на въезде в регион Сегодня с 9 утра в Тульской области по указу губернатора начал действовать режим цифровых пропусков, которые должны иметь все граждане, въезжающие в регион или выезжающие из него на любом виде транспорта. 28

Культура Выбраны проекты монумента Советскому солдату для установки в регионах Творческий совет Российского военно-исторического общества (РВИО) выбрал три лучших проекта монумента Советскому солдату.

Общество В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом За последние сутки в Москве умерло еще 47 человек инфицированных COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в четверг. 75

Происшествия СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 99

Финансы Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов Рост рубля по отношению к американской валюте составляет 0,2%. Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов.

Общество Собянин сообщил, когда в Москве появятся бесплатные тесты на антитела Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в лечебных учреждениях столицы могут появиться бесплатные тесты на определение в организме пациента антител к коронавирусу COVID-19. 3

Общество Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.

Общество За два дня коронавирусом заразились 37 сотрудников «Роскосмоса» Количество заболевших коронавирусом COVID-19 на предприятиях «Роскосмоса» выросло до 148, умерли 4 человека, 12 выздоровели, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter в среду. 3

Армия и оружие Птица сбила выпущенную по танку американскую ракету 29 апреля на Дравско-Поморском военном полигоне в Польше во время учений с участием военных армии США птица смогла сбить американскую ракету TOW, выпущенную по танку-мишени. 92

Футбол Франческо Тотти: «Тонали станет одним из лучших полузащитников в мире» Бывший форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о выступлении полузащитника «Брешии» Сандро Тонали.

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.