Коронавирус
Газета.RuВ Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ
О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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с чего всё началось
Исключение касается грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных перевозок. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о закрытии российских границ с 30 марта. Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде в страну.Говорит Москва09:45
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До появления вакцины от COVID-19 международное авиасообщение может оставаться закрытым
Общественное телевидение России10:01
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Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
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