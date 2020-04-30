Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ

О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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с чего всё началось

В Совфеде дали прогноз по снятию ограничений на авиасообщение в России из-за коронавируса

Исключение касается грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных перевозок. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о закрытии российских границ с 30 марта. Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде в страну.
Говорит Москва09:45

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В Совфеде предположили, когда Россия откроет границы

URA.Ru11:59

В Совфеде назвали максимальный срок закрытия границ России

Московский Комсомолец11:50

В Совфеде дали прогноз по снятию ограничений на авиасообщение в России из-за коронавируса

Говорит Москва09:45

Назван максимальный срок закрытия границ России

РИА Новости11:05

В России дали прогноз по открытию границ

Lenta.ru10:36

До появления вакцины от COVID-19 международное авиасообщение может оставаться закрытым

Общественное телевидение России10:01

В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ

Газета.Ru11:24
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:34, Ашберн
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В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Общество

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У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
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Общество

Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил выход Москвы на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

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Общество

ОГЭ в нынешнем году могут отменить

Минпросвещения РФ обсуждает возможность отменить Основные государственные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников и провести аттестацию по итоговым оценкам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью Общественному телевидению России.
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Шоу-бизнес

В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
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Общество

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Общество

Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
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Прокуратура Саратовской области проверит закупку масок по 425 рублей

Прокуратура Саратовской области проверит закупку масок по 425 рублей за штуку.
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В Краснодарском крае вводят масочный режим

В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации.
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

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Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

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Умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
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Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Влад Топалов расплакался в прямом эфире

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Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию

Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
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СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
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Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
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