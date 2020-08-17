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РИА Новости
РИА Новости

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.В источнике
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В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми

Российские семьи надеются в августе получить дополнительные пособия на детей до 16 лет. Родители уверены, что такие выплаты помогут им в подготовке детей к началу учебного года. Граждане создали соответствующую петицию на сайте Change.org, которая успела собрать более 250 тысяч подписей.
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Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

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РБК17:59
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