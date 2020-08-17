Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.В источнике
С чего всё началось
Народные новости

В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми

Российские семьи надеются в августе получить дополнительные пособия на детей до 16 лет. Родители уверены, что такие выплаты помогут им в подготовке детей к началу учебного года. Граждане создали соответствующую петицию на сайте Change.org, которая успела собрать более 250 тысяч подписей.
Народные новостивчера в 05:36
Подробнее о событии
Газета.Ru

Совфед рассказал о новых выплатах для семей с детьми

Газета.Ru02:57
РБК

В Совфеде назвали условие для выплат на детей до 16 лет в августе

РБК22:13
РИА Новости

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

РИА Новости18:39
RT на русском

В Совфеде оценили возможность августовских выплат семьям с детьми

RT на русском20:52
Телеканал 360°

Член Совфеда назвал сроки принятия решения о выплатах для семей с детьми до 16 лет

Телеканал 360°вчера в 08:14
ФАН

Сенатор Рязанский пояснил, что нужно для продления детских выплат на август

ФАНвчера в 07:09
Народные новости

В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми

Народные новостивчера в 05:36

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Коммерсантъ00:29
308

МТС и «МегаФон» прозванивают должника

MVNO-оператор получил иск за трафик Краснодарский виртуальный оператор Danycom, предлагавший бесплатную связь за рекламные SMS, столкнулся с исками от МТС и «дочки» «МегаФона» на 1,3 млрд руб. за неоплаченные услуги связи.
Коммерсантъ18:09

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
270

Германия начала переговоры с Тихановской о смещении Лукашенко

Немецкое федеральное правительство работает с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая в очередном видеообращении изъявила желание единолично провозгласить себя главой республики вместо Александра Лукашенко.
Новостной фронтвчера в 07:05
543

Кумкват защищает от ряда болезней, включая рак

В исследовательской работе ученые пишут: «Этот фрукт, известный как «декоративный мандарин» и «золотой апельсин», содержит крайне высокий уровень флавоноидов – эти вещества делает организм более устойчивым к канцерогенным компонентам, стимулирующим развитие опухолей».
ToDay News Ufa16 августа в 16:20
24

Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп

Например, в Mate 40 Pro будет присутствовать четыре фотомодуля - камера для трехмерной съемки 3D ToF, перископный сенсор, камеры с разрешением в 50 Мп и модуль на 80 Мп.
ИнфоСМИвчера в 07:28
7

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
20