В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
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Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми
Российские семьи надеются в августе получить дополнительные пособия на детей до 16 лет. Родители уверены, что такие выплаты помогут им в подготовке детей к началу учебного года. Граждане создали соответствующую петицию на сайте Change.org, которая успела собрать более 250 тысяч подписей.
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