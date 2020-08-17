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РИА Новости
РИА Новости

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.В источнике
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В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми

Российские семьи надеются в августе получить дополнительные пособия на детей до 16 лет. Родители уверены, что такие выплаты помогут им в подготовке детей к началу учебного года. Граждане создали соответствующую петицию на сайте Change.org, которая успела собрать более 250 тысяч подписей.
Народные новостивчера в 05:36
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РБК

В Совфеде назвали условие для выплат на детей до 16 лет в августе

РБК22:13
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

РИА Новости18:39
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В Совфеде оценили возможность августовских выплат семьям с детьми

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Сенатор назвал условие новых выплат на детей до 16 лет

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Телеканал 360°

Член Совфеда назвал сроки принятия решения о выплатах для семей с детьми до 16 лет

Телеканал 360°вчера в 08:14
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Сенатор Рязанский пояснил, что нужно для продления детских выплат на август

ФАНвчера в 07:09
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В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми

Народные новостивчера в 05:36

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

"В Центральную избирательную комиссию заявителями не предоставлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно", - уточнили в ведомстве, добавив, что доводы заявителей, требующих пересчет голосов, "носят по существу предположительный характер".
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Газета.Ru01:24
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новостивчера в 05:39
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Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости00:58
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Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъвчера в 18:13
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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