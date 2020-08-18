В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
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Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми
Российские семьи надеются в августе получить дополнительные пособия на детей до 16 лет. Родители уверены, что такие выплаты помогут им в подготовке детей к началу учебного года. Граждане создали соответствующую петицию на сайте Change.org, которая успела собрать более 250 тысяч подписей.
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