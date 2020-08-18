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РИА Новости
РИА Новости

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.В источнике
С чего всё началось
Народные новости

В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми

Российские семьи надеются в августе получить дополнительные пособия на детей до 16 лет. Родители уверены, что такие выплаты помогут им в подготовке детей к началу учебного года. Граждане создали соответствующую петицию на сайте Change.org, которая успела собрать более 250 тысяч подписей.
Народные новостивчера в 05:36
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РИА Новости

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

РИА Новости07:26
RT на русском

В Совфеде оценили возможность августовских выплат семьям с детьми

RT на русском20:52
Газета.Ru

Совфед рассказал о новых выплатах для семей с детьми

Газета.Ru02:57
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В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет

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Телеканал 360°

Член Совфеда назвал сроки принятия решения о выплатах для семей с детьми до 16 лет

Телеканал 360°вчера в 08:14
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Сенатор Рязанский пояснил, что нужно для продления детских выплат на август

ФАНвчера в 07:09
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В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми

Народные новостивчера в 05:36

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Координационный совет оппозиции Белоруссии во вторник проведет первое заседание и затем даст пресс-конференцию, сообщила Мария Колесникова, бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской.
Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа
Интерфакс05:26
1

Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%

Российские туроператоры отмечают, что на курорты Турции в августе массово поехали те туристы, которые ожидали открытия именно этого направления, и те, у кого не состоялись туры в эту страну весной и в первой половине лета.
REGNUM03:45
5

Геннадий Зюганов сказал про Белоруссию, что в России «будет еще хуже»

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал "путем к разрушению государства", так как у главного оппонента Александра Лукашенко, Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, "ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях" По его словам, если "сломают Белоруссию, в России будет еще хуже".
Новые Известия06:14
26

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
86

Apple работала с властями США над специальным iPod для секретных операций в ядерной сфере

По словам бывшего разработчика программного обеспечения Apple Дэвида Шайера (David Shayer), в 2005 году он получил от директора по программному обеспечению iPod задание «помочь двум инженерам из Министерства энергетики США сделать специальный iPod».
3DNews07:22