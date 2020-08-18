В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет

Россиянам раскрыли условие новых выплат на детей до 16 лет в августе: решение о возможных выплатах будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в беседе с Nation News.