В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет
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Россиянам раскрыли условие новых выплат на детей до 16 лет в августе: решение о возможных выплатах будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в беседе с Nation News.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми
Российские семьи надеются в августе получить дополнительные пособия на детей до 16 лет. Родители уверены, что такие выплаты помогут им в подготовке детей к началу учебного года. Граждане создали соответствующую петицию на сайте Change.org, которая успела собрать более 250 тысяч подписей.
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