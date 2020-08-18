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Lenta.ru
Lenta.ru

В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет

Россиянам раскрыли условие новых выплат на детей до 16 лет в августе: решение о возможных выплатах будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в беседе с Nation News.В источнике
С чего всё началось
Народные новости

В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми

Российские семьи надеются в августе получить дополнительные пособия на детей до 16 лет. Родители уверены, что такие выплаты помогут им в подготовке детей к началу учебного года. Граждане создали соответствующую петицию на сайте Change.org, которая успела собрать более 250 тысяч подписей.
Народные новостивчера в 05:36
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Газета.Ru

Совфед рассказал о новых выплатах для семей с детьми

Газета.Ru02:57
РБК

В Совфеде назвали условие для выплат на детей до 16 лет в августе

РБК22:13
Народные новости

В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми

Народные новостивчера в 05:36
РИА Новости

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

РИА Новости18:39
Телеканал 360°

Член Совфеда назвал сроки принятия решения о выплатах для семей с детьми до 16 лет

Телеканал 360°вчера в 08:14
ФАН

Сенатор Рязанский пояснил, что нужно для продления детских выплат на август

ФАНвчера в 07:09
RT на русском

В Совфеде оценили возможность августовских выплат семьям с детьми

RT на русском20:52

Астероид Оумуамуа не может состоять из водородного льда

Дискуссии о природе и молекулярной структуре объекта Оумуамуа – первого в нашей Солнечной системе «гостя» из межзвездного пространства – разгорелись на днях с новой силой после того, как была опубликована статья, опровергающая сделанное в одном раннем исследовании предположение о том, что этот космический объект состоит из водородного льда.
AstroNews.ru04:48

Oracle провела предварительные переговоры о приобретении доли в TikTok

Американская Oracle рассматривает возможность покупки доли в китайском сервисе TikTok, присоединяясь к гонке с Microsoft и Twitter по приобретению деятельности сервиса в США, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
ПРАЙМ03:44

Саранча определяет взрывчатые вещества по запаху

В новом исследовании, проведенном учеными из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, установлено, что американская саранча (Schistocerca americana) способна различать по запаху различные виды взрывчатых веществ, включая тротил, гексоген, пентрит и нитрат аммония.
Полит.рувчера в 06:00
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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