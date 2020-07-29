Политика

РБКРБКВ Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумением

Ранее белорусское информагентство БелТА сообщило со ссылкой на правоохранительные органы, что под Минском задержали 32 гражданина России. В своем сообщении агентство называло задержанных россиян «боевиками иностранной частной военной компании Вагнера».
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Россия оценила обвинения в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Piter.tv10:59

В СФ призвали Москву и Минск сотрудничать после задержания боевиков РФ

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Россия отвергла обвинения в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Lenta.ru10:20

В Совфеде прокомментировали информацию о задержании россиян в Белоруссии

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В Совфеде посчитали недоразумением задержание бойцов российских ЧВК в Белоруссии

Ruposters.ru09:47

Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии

Взгляд.ру10:47

В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумением

РБК09:34
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Общество

В СК создали подразделение по расследованию экологических преступлений

В Следственном комитете России создали подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.
РЕН ТВ 10:10
1
Единоборства

Нурмагомедов проведет бой с канадцем Сен-Пьером в апреле

Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером в апреле.
РЕН ТВ 08:00
Политика

Посольство РФ запросило данные о задержании россиян в Белоруссии

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что российское посольство не располагает официальной информацией от компетентных органов о задержании граждан РФ.
РЕН ТВ 09:14
80
Общество

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
11
Здоровье

Минздрав Челябинской области найдёт замену своим внештатным специалистам из частных клиник

Главным образом посты потеряют те, кто работает в частных клиниках.
74.ru 10:16
Транспорт

Пассажир упал на рельсы на фиолетовой ветке московского метро

Интерфакс 10:31
5
Общество

Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС

Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
16
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Политика

Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у отдельных депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
РИА Новости 10:44
215
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Театры

В Воронеже на Платоновском фестивале покажут еще два спектакля

Афиша международного Платоновского фестиваля искусств, из-за пандемии коронавируса перенесенного с июня на сентябрь, пополнилась двумя новыми спектаклями, сообщила пресс-служба фестиваля.
Коммерсантъ Воронеж 10:08
Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

Соединенные Штаты выводят из Германии 11,9 тыс. своих военнослужащих, около 5,6 тыс. из них останутся в Европе, примерно 6,4 тыс. возвращаются на родину.
ТАСС 10:37
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Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
381
Происшествия

Названы самые популярные схемы мошенничества на дороге

Наиболее распространенный способ мошенничества на дорогах — с помощью детей, сообщается в статье.
РИА Новости 10:09
Путешествия

АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
13
Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
55
Футбол

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Автоспорт

В Racing Point ждут ответ Феттеля до 31 июля

Как пишет немецкое издание Auto Bild, в Racing Point официально предложили контракт Себастьяну Феттелю, и только от самого гонщика зависит, примет он его или нет.
F1news.ru вчера в 12:02
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
1,4K
Общество

Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений

Следователи, которые ведут дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, отказались разъяснять его адвокатам суть обвинений, пишет «Коммерсантъ».
РБК 10:41
1
Происшествия

Школьница в Пермском крае укрылась венком с мемориала ВОВ

НТВ 07:25
28
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
90
Футбол

Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и начали готовиться к сезону

Москва, 29 июля 2020, 15:14 — REGNUM Подготовку к сезону 2020/21 начали футболисты московского ЦСКА.
REGNUM 08:14
Экономика

Глава Мурманской области предложил упростить передачу земель Минобороны

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил расширить программу "Дальневосточный гектар" на регионы Арктической зоны и упростить процедуру передачи земель лесного фонда и ряда земельных участков Минобороны в собственность региона под реализацию программы "Арктический гектар".
ТАСС 10:29
2
Происшествия

Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского

Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
17
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
211
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
1,1K
Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
400
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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