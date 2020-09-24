Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги, заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, комментируя выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.