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Лезги газет

В Совфеде новый порядок расчета МРОТ поддержат

Новый порядок минимального размера оплаты труда поддержали на самом высоком уровне, сообщает сайт «ria.ru».В источнике
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RT на русском

В Совфеде прокомментировали предложение о новом порядке расчёта МРОТ

RT на русскомвчера в 13:43
Газета.Ru

МРОТ на 2021 год рассчитали по новой системе

Газета.Ruвчера в 05:42
Вести.Ru

В Совете Федерации поддержат новый порядок расчета МРОТ

Вести.Ruвчера в 05:22
Москва 24

В Совфеде поддержали новую методику расчета МРОТ

Москва 24вчера в 05:17
Аргументы и Факты

Депутаты высказались в поддержку нового порядка расчёта МРОТ

Аргументы и Фактывчера в 04:50
Коммерсантъ

Сенаторы готовы поддержать новую методику расчета МРОТ

Коммерсантъвчера в 04:41
РИА Новости

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

РИА Новостивчера в 03:41

Возбуждено дело в отношении полицейских, злоупотребивших доступом к личным данным граждан

Возбуждено дело в отношении полицейских, злоупотребивших доступом к личным данным граждан Как стало известно "Ъ", в Москве возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, которые, по версии следствия, незаконно распространяли сведения о гражданах, полученные из системы распознавания лиц.
Коммерсантъвчера в 10:45

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги, заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, комментируя выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.
РИА Новостивчера в 10:46
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«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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В Госдуме готовят законопроект о продуктовых карточках

Москва, 25 сентября 2020, 00:01 — REGNUM В Госдуме приступили к разработке законопроекта о предоставлении продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
REGNUM17:01

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
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