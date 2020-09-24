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Ведомости
Ведомости

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей

Для сравнения: в 2020 г. МРОТ составляет 12 130 руб. Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 руб. с 1 января 2021 года

Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 792 руб. Увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек, заявил в четверг замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.
ТАССвчера в 05:45
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Известия

Минтруд предложил повысить МРОТ на 5,5%

Известиявчера в 06:21
Аргументы и Факты

Минимальный размер оплаты труда в 2021 году может составить 12 792 рублей

Аргументы и Фактывчера в 06:29
РЕН ТВ

Минтруд предложил увеличить МРОТ

РЕН ТВвчера в 06:22
RT на русском

В Совфеде прокомментировали предложение о новом порядке расчёта МРОТ

RT на русскомвчера в 13:43
Москва 24

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 рублей

Москва 24вчера в 06:09
ТАСС

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 руб. с 1 января 2021 года

ТАССвчера в 05:45
Гарант

В России предложили ввести почасовой МРОТ

Гарант23 сентября в 09:20

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 212 новых случаев в 84 регионах, в Москве - 1 560 новых пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек
Интерфакс03:43

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Первая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжается в России, речи о второй волне не идет, заявил журналистам в пятницу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
ТАСС03:31

Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Объем просроченных потребительских кредитов достиг пиковых значений с конца 2018 года, а в целом за август прирост просрочки составил 5%, что стало самым высоким показателем с начала коронакризиса в России.
Газета.Ruвчера в 05:15
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IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина временно отстранена от участия в международных турнирах из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Ruposters.ruвчера в 11:52

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известиявчера в 21:37
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