Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей
Для сравнения: в 2020 г. МРОТ составляет 12 130 руб. Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 руб. с 1 января 2021 года
Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 792 руб. Увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек, заявил в четверг замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.
ТАССвчера в 05:45
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Минимальный размер оплаты труда в 2021 году может составить 12 792 рублей
Аргументы и Фактывчера в 06:29