Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

с чего всё началось

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Общество На Украине могут объявить общенациональный карантин из-за коронавируса Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.

Политика Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Политика Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.

Здоровье Коронавирус может стать хроническим заболеванием Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.

Технологии Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Политика Байден лидирует на праймериз Демократической партии США В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.

Единоборства Емельяненко описал бой с Кадыровым Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.

Экономика Авиабилеты и туры подорожают из-за падения рубля Эксперты прогнозируют, что в связи с валютными колебаниями цена на авиабилеты и туры в среду, 11 марта, вырастет как минимум на 10%.

Здоровье На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.