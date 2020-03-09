Экономика
РИА НовостиСоцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
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с чего всё началось
Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.РИА Новости09 марта в 04:26
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В Совете Федерации заявили, что выплаты и пенсии не пострадают от обвала рынка
Вести.Ru09 марта в 05:02
Россиянам рассказали, что станет с индексацией пенсий и соцвыплат после обвала рубля
URA.Ru09 марта в 07:36
Рязанский: индексации пенсий и соцвыплат произойдут в полном объёме
Парламентская газетавчера в 06:18
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