Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
РИА Новости09 марта в 04:26

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Пенсионную реформу затевали под кризис — эксперт

Красная веснавчера в 08:31

В Совете Федерации заявили, что выплаты и пенсии не пострадают от обвала рынка

Вести.Ru09 марта в 05:02

Пенсии пообещали проиндексировать, несмотря на падение рубля

Московский Комсомолец09 марта в 13:38

Россиянам рассказали, что станет с индексацией пенсий и соцвыплат после обвала рубля

URA.Ru09 марта в 07:36

Рязанский: индексации пенсий и соцвыплат произойдут в полном объёме

Парламентская газетавчера в 06:18

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

Газета.Ru09 марта в 04:56

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

РИА Новости09 марта в 04:26
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Экономика

Россияне спаслись от обрушения курса рубля покупкой смартфонов

Обрушение курса рубля в понедельник, 9 марта, привело к взрывному росту продаж смартфонов и других гаджетов.
Lenta.ru 02:40
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Госдума утвердила во втором чтении поправки в Конституцию

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, утвердили во втором чтении поправки в Конституцию.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
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В Крыму задержали пятерых предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»

Правоохранительные органы в городе Бахчисарай задержали пятерых подозреваемых, связанных с запрещенной в России религиозно-экстремистской организацией "Хизб ут-Тахрир", сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов.
ТАСС 04:07
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Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»

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Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.
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Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Lenta.ru 03:31
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Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Газета.Ru 03:11
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В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
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В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева

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Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
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РБК 01:20
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Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
Lenta.ru вчера в 14:05
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Байден лидирует на праймериз Демократической партии США

В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.
Газета.Ru 03:03
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От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
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Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru вчера в 12:24
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Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
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Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
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Курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже снизился на две копейки и достиг 71,38 рубля.
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Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

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Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
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