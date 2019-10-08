Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в России были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы.

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В Совфеде обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России

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