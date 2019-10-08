Политика

RT на русскомRT на русскомКомиссия Совфеда обсудит итоги мониторинга вмешательства в дела России

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что 8 октября на заседании состоится обсуждение итогов мониторинга внешнего вмешательства в избирательную кампанию в России в 2019 году.
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В Совфеде началось заседание Комиссии по иностранному вмешательству во внутренние дела России

Парламентская газета09:06

В Совфеде обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России

РИА Новостивчера в 08:02

Комиссия Совфеда обсудит итоги оценки вмешательства в выборы в России

News.ruвчера в 09:44

Сенаторы обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России

Политика Сегоднявчера в 08:39

В Софведе обсудят итоги мониторинга вмешательства в избирательную кампанию в РФ

Наша версиявчера в 08:36

Комиссия Совфеда обсудит итоги мониторинга вмешательства в дела России

RT на русскомвчера в 10:25
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Политика

В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения

Газета.Ru вчера в 11:42
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В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
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В Госдуме оценили новую редакцию проекта о возрастной маркировке

Депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки с учётом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".
РИА Новости 12:41
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Новак рассказал о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о возможном изменении технических параметров контракта на транзит газа через территорию Украины в Европу.
RT на русском 11:16
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В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков

В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
Российская газета 06:06
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Глава МВФ прогнозирует падение мировой экономики

Ведь еще два года назад, продолжила Георгиева, мировая экономика демонстрировала рост и процветание.
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

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Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв

Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
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Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
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Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
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Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования

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Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
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Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
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Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо

Министерство спорта России отправило во всемирное антидопинговое агентство (WADA) письмо с ответами на интересующие вопросы.
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Депутат Юмашева рассказала о своём допросе в США

Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США допросу, заявила, что такие меры, как допрос, невыдача виз членам российских делегаций для поездок на Генассамблею ООН или на форум «Диалог Форт-Росс», являются тенеденцией в отношениях между двумя странами.
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В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
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Плавучий космодром «Морской старт» готовятся перенести из США в Россию

Пусковая платформа проекта «Морской старт» была подготовлена к транспортировке из США в Россию.
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Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Штайнмайер удивлен реакцией украинцев на его формулу

Глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил свое удивление в связи с реакцией жителей Украины на его формулу, регулирующую донбасский конфликт, информирует РИА Новости со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
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ВТБ больше не принимает вклады в евро

«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.
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