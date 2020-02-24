с чего всё началось

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Биатлон В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских разозлили поклонников новым видео Как известно, звездная пара – Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые относительно недавно перестали скрывать любовные отношения и официально стали законными супругами, любит баловать своих поклонников такой себе «клубничкой».

Кино Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.

Финансы Commerzbank ожидает провал евро до $1.06 Второй банк Германии прогнозирует курс EUR/USD на уровне 1.10 к концу 2020 года, а также ожидает, что он упадет до уровня около 1.06 к середине года, согласно примечанию клиентам, опубликованному в пятницу.

Футбол Агента Сане подозревают в отмывании денег Чуть больше месяца назад нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане сменил агента на фоне слухов о том, что футболист может перейти в «Баварию» по окончании сезона.

Общество Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.

Кино Харрисон Форд и Бэк зовут в кинотеатры Чем примечательна экранизация повести «Зов предков» Харрисон Форд вернулся на экраны вместе с собакой: в прокат вышла экранизация повести Джека Лондона «Зов предков».

Здоровье Родовые сертификаты в России сделают электронными Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.

Общество Британия поменяет цвет паспортов после Brexit После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".