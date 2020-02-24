Общество

РБКРБКВ Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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с чего всё началось
Размер пенсии может уменьшиться только если выяснится, что при ее назначении допустили ошибку, заявила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в интервью "Парламентской газете
".
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