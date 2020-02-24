Общество
РБКВ Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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с чего всё началось
Размер пенсии может уменьшиться только если выяснится, что при ее назначении допустили ошибку, заявила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в интервью "Парламентской газете".РИА Новостивчера в 20:54
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Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука после перехода в «Вашингтон»
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В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3
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Общество
На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Политика
Трамп заявил, что хотел бы примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Россия и Украина наладили отношения.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.
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Как известно, звездная пара – Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые относительно недавно перестали скрывать любовные отношения и официально стали законными супругами, любит баловать своих поклонников такой себе «клубничкой».
Происшествия
В Киеве взорвали отделение банка
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.
Политика
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
Футбол
«Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем
«Челси» подтвердил договоренность с вингером «Аякса» Хакимом Зиешем о летнем переходе в лондонский клуб.
Финансы
Commerzbank ожидает провал евро до $1.06
Второй банк Германии прогнозирует курс EUR/USD на уровне 1.10 к концу 2020 года, а также ожидает, что он упадет до уровня около 1.06 к середине года, согласно примечанию клиентам, опубликованному в пятницу.
Армия и оружие
В США оценили преимущества «странного» российского калибра
Футбол
Агента Сане подозревают в отмывании денег
Чуть больше месяца назад нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане сменил агента на фоне слухов о том, что футболист может перейти в «Баварию» по окончании сезона.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным снимком
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества необычным способом.
Единоборства
Промоутер Джошуа рассказал, когда состоится бой с Фьюри
Шоу-бизнес
Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети
Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети Снимок был сделан в 90-х годах.
Кино
Харрисон Форд и Бэк зовут в кинотеатры
Чем примечательна экранизация повести «Зов предков» Харрисон Форд вернулся на экраны вместе с собакой: в прокат вышла экранизация повести Джека Лондона «Зов предков».
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Футбол
Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд в РФ запредельной
Зарплаты в конвертах появились именно из-за того, что налоги на труд высоки.
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Общество
Британия поменяет цвет паспортов после Brexit
После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".
Общество
Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае
Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.