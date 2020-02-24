с чего всё началось

Размер пенсии может быть изменен только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Так, пенсия может быть изменена как в большую, так и в меньшую сторону в случаях, если при ее назначении была допущена ошибка и эта ошибка была выявлена.

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Единоборства Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.

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