Общество
РБКВ Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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с чего всё началось
Размер пенсии может уменьшиться только если выяснится, что при ее назначении допустили ошибку, заявила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в интервью "Парламентской газете".РИА Новостивчера в 20:54
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На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
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В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
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