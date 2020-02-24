Общество
РБКВ Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Читать в источнике
Оценить260
Размер пенсии может быть изменён, если к пенсии установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается.
— Елена Бибикова, российский политикНародные новости 22:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Наука
Археологи заявили о возможном обнаружении могилы Нефертити
Ученые считают, что ряд скрытых камер у 3400-летней гробницы Тутанхамона в знаменитой египетской Долине Царей может оказаться местом последнего упокоения "загадочной" королевы Нефертити.
Футбол
Арсенал — Эвертон 3:2
В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле одолел «Эвертон» — 3:2. «Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Доминик Калверт-Льюин воспользовался ошибкой Давида Луиса и в падении отправил мяч в ворота Бернда Лено.
Общество
Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
Волны жары и ливни в столичном регионе могут повториться следующим летом. В среднем по статистике это явление учащается.
Космос
Гигантская вспышка на коричневом карлике ставит астрономов в тупик
Экономика
Что происходит с ценой на молоко в 2020 году
Дефицит молока влияет на цены Коммерческий директор холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в России производителя молока-сырья, Сергей Ляшко заявил на этой неделе, что в 2020 году рост цен на сырое молоко ожидается на уровне 7-10% по сравнению с 2019-м.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.
Общество
Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном
Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Политика
Один из претендентов на участие в выборах президентов США оспаривает итоги предварительных выборов
Один из претендентов на участие в выборах президентов США оспаривает итоги предварительных выборов у демократов в Неваде.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на премьеру фильма в прозрачном лифчике
Ксения Собчак в молодости часто носила мини-юбки и появлялась на публике в провокационных нарядах.
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Происшествия
В Екатеринбурге госпитализируют детей с подозрением на коронавирус
В Екатеринбурге госпитализируют детей с подозрением на коронавирус Кировский суд удовлетворил иск Роспотребнадзора.
Политика
В Женеве сегодня откроется сессия Совета ООН по правам человека
Отдельно внимание уделят вопросам защиты прав инвалидов и национальных меньшинств, предотвращению пыток и торговли детьми, соблюдению прав человека в ходе борьбы с терроризмом, гарантиям деятельности правозащитников.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Хоккей
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за время выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Общество
В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 13
«Тесты на COVID-19 еще у четырех человек в Англии подтверждены положительно, увеличив общее число случаев заражения до 13», – заявил медицинский специалист.
Общество
Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Хоккей
Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»
Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Политика
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Экономика
В МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса
Международный валютный фонд рассматривает два варианта влияния китайского коронавируса на мировую экономику.
Футбол
Икарди метал стулья из-за непопадания в состав на матч с «Боруссией»
Мауро Икарди весь матч в Дортмунде провёл на скамейке запасных.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.