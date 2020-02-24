Общество

РБКРБКВ Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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Елена Бибикова
Размер пенсии может быть изменён, если к пенсии установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается.
— Елена Бибикова, российский политикНародные новости 22:40

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