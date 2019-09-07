Политика

REGNUMREGNUMСША отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты

Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал накануне высокопоставленный сотрудник администрации США.
Читать в источнике
Комментировать394

Подробнее о событии

США отклонили предложение России о покупке новейших ракет

ТАССвчера в 09:51

США отказались приобретать у России гиперзвуковые ракеты

РИА Новостивчера в 19:50

Клинцевич объяснил, почему США отказались от покупки у РФ гиперзвуковых ракет

ФАН05:18

США не намерены приобретать гиперзвуковое оружие у России

RT на русскомвчера в 18:50

В США объяснили отказ от закупок российского гиперзвукового оружия

Взгляд.рувчера в 10:24

Вашингтон отклонил предложение Москвы по вооружениям

Вести.Ruвчера в 12:23

США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты

Газета.Ru03:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
Общество

Гордон публично «закрыл рот» Барановской

Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Политика

Россия и Украина обменялись заключенными

В обмене участвовали по 35 человек с каждой стороны, сообщила «РИА Новости» уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.
Коммерсантъ 05:28
Происшествия

AFP сообщило о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний новейшего лайнера 777X, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.
Ведомости 05:52
Транспорт

МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Хоккей

Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку

Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Единоборства

Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Гаджеты

Модули DDR4 SDRAM на чипах Samsung A-die начали появляться в продаже

Первые модули на чипах M-die добрались до розницы в июне, а на днях в продаже была замечена память, где применяются наиболее прогрессивные на данный момент микросхемы Samsung A-die.
3DNews вчера в 14:10
Политика

Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции

Французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что для развития отношений между Парижем и Москвой необходимо отказаться от антироссийских санкций.
Газета.Ru 05:13
Автоспорт

Шварцман выиграл первую гонку «Формулы-3» в Италии

Спорт-Экспресс 05:29
Политика

Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
Политика

Посольство России на Украине опубликовало фото освобожденных россиян

Посольство России на Украине опубликовало фото граждан, которых Украина передала России в рамках обмена между двумя государствами.
Петербургский дневник 06:27
Политика

Американский политолог заявил, что США утрачивают статус сверхдержавы

По мнению политолога, глава Белого дома США Дональд Трамп подарил современной Европе истинную политическую независимость.
iReactor 01:01
Происшествия

Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

Интерфакс 05:04
Происшествия

Для активиста Котова запросили 4,5 года колонии

Для активиста Константина Котова, которого обвиняют в неоднократных нарушениях на митингах, прокурор запросил 4,5 года колонии.
Московский Комсомолец 04 сентября в 12:55
Общество

Путин поздравил москвичей с Днем города

«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Спорт

В заявку ЧМ внесли 22 нейтральных легкоатлета из России

News.ru 03:36
Энергетика

Правительство одобрило новые стимулы для НПЗ

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак поручили Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС в срок до 16 сентября представить в правительство законопроект о дополнительных стимулирующих мерах для развития нефтеперерабатывающей отрасли в стране, говорится в протоколе совещания, на котором были даны поручения, документ имеется в распоряжении ТАСС.
ТАСС вчера в 07:31
Армия и оружие

В США опасаются «русских беспилотных танков»

Американский информационный портал NullTX отмечает, что военное ведомство США очень тщательно следит за новостями из России в плане развития наземной беспилотной техники.
ГЛАС.RU вчера в 03:03
Политика

В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%

"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости 02:54
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика

Пленный россиянин рассказал про схему обмана украинцев с обменом

Россиянин Игорь Кимаковский попал в плен на Украине четыре года назад. С тех пор его включали в списки на обмен раз пять.
Московский Комсомолец вчера в 11:32
Интернет

Беспощадный маркетинг Intel. Компания продолжает утверждать, что многоядерные CPU нужно сравнивать в простейших повседневных задачах

На слайдах вы можете видеть, что Intel в очередной раз прошлась по Cinebench, утверждая теперь, что это ПО используют всего 0,22% пользователей.
iXBT.com 06:42
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости вчера в 05:05
Политика

Зеленский помиловал 16 участников обмена, в том числе россиян

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 заключенных из списка на обмен с Россией, в числе которых есть граждане РФ.
Комсомольская правда 05:56
Экономика

Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста вчера в 04:57
Киберспорт

Ролевой экшен Cube World выйдет в Steam спустя 8 лет разработки

Игромания.ру 06:24
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Футбол

Сборная России показала, что осталось за кадром матча против Шотландии

Пресс-служба сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) показала все, что осталось за кадром.
Спорт-Экспресс 05:02
Космос

Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом F.E.D.O.R. (или просто «Федор») на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября, передает пресс-служба Роскосмоса.
Афиша Daily 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное