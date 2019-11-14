Политика

REGNUMREGNUMВ Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
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с чего всё началось

Джабаров объяснил причину возмущения Лукашенко ситуацией с границами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию Белоруссии. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать через латвийско-российскую границу. Почему так происходит, «360» объяснил сенатор Владимир Джабаров.
Телеканал 360°09:07

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В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе

РИА Новости13:42

Джабаров объяснил причину возмущения Лукашенко ситуацией с границами

Телеканал 360°09:07

Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ

News.ru12:11

В Совфеде ответили на идею Лукашенко изменить договор о границе

РБК12:44

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

REGNUM10:33

Все КПП известны: В Совфеде научили Лукашенко, как правильно пересекать границу России

Царьград10:21

Лукашенко собирается изменить договор с Россией об охране границы

VSE42.RU09:15
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета 03:38
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Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Взгляд.ру 13:46
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru вчера в 01:46
Политика

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Приезд американского лидера Дональда Трампа в Москву 9 мая был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США.
Известия 16:05
Экономика

Предприниматели получат по взносу

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Кино

Киану Ривз появился в новом трейлере «Губки Боба 3»

В Сети появился новый трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб-3», премьера которого намечена на май 2020 года.
Культуромания 12:08
Политика

Россия в СБ ООН призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, несмотря на их заинтересованность в нефтяных месторождениях, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.
Взгляд.ру 17:19
Энергетика

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском 11 ноября в 18:45
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Политика

Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17

Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.
РБК 09:44
Теннис

Федерер обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

ТАСС Спорт 16:26
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

ТАСС вчера в 10:04
Политика

Путин приветствовал разведение сил в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
Экономика сегодня 14:56
Финансы

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
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Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
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На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4

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Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

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Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии

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Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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