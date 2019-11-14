Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию Белоруссии. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать через латвийско-российскую границу. Почему так происходит, «360» объяснил сенатор Владимир Джабаров.

с чего всё началось

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Общество В России изменят механизм раздела собственности супругов Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.

Общество Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

Экономика Предприниматели получат по взносу Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.

Политика Россия в СБ ООН призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, несмотря на их заинтересованность в нефтяных месторождениях, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

Футбол РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.

Политика Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17 Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.

Политика Путин приветствовал разведение сил в Донбассе Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.

Финансы Банки захотели получать от россиян декларации о доходах Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

Культура «Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

Общество Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Игры На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4 Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.

Наука Определена генетическая основа здорового сна В новой работе ученые показали механизм, регулирующий сон у позвоночных и беспозвоночных: у людей, рыбок данио и круглых червей.В возрасте пяти дней рыбы данио имеют полупрозрачное четырехмиллиметровое тело.

Шоу-бизнес Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.

Авто АвтоВАЗ изменил контроль качества новых автомобилей В ноябре на АвтоВАЗе началась работа по введению нового формата финальных тестов и проверок на качество.