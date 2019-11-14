Политика
REGNUMВ Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию Белоруссии. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать через латвийско-российскую границу. Почему так происходит, «360» объяснил сенатор Владимир Джабаров.Телеканал 360°09:07
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Приезд американского лидера Дональда Трампа в Москву 9 мая был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США.
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РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
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Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17
Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.
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В Крыму пропала пятилетняя девочка
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Путин приветствовал разведение сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
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Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Культура
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Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
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Шоу-бизнес
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Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Наука
Ученые предложили бороться с депрессией с помощью йоги
Ученые Бостонского университета выяснили,способны ли занятия йогой и дыхательные практики помочь в борьбе с депрессией.
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Игры
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Наука
Определена генетическая основа здорового сна
В новой работе ученые показали механизм, регулирующий сон у позвоночных и беспозвоночных: у людей, рыбок данио и круглых червей.В возрасте пяти дней рыбы данио имеют полупрозрачное четырехмиллиметровое тело.
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Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик
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Происшествия
Стрельба произошла в калифорнийской школе
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Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
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25-летняя Анастасия Тарасова наслаждается отдыхом с супругом и годовалой дочкой.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.