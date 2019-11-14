Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе

Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ. По его мнению, проблемы с пропуском иностранцев на российско-белорусской границе негативно сказывается на транзитном статусе страны.
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с чего всё началось

Джабаров объяснил причину возмущения Лукашенко ситуацией с границами

Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Минск заявил, что хочет внести изменения в документ. По мнению Лукашенко, невозможность иностранцев попасть в Россию через Белоруссию негативно сказывается на транзитном статусе страны.
Телеканал 360°09:07

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Джабаров объяснил причину возмущения Лукашенко ситуацией с границами

Телеканал 360°09:07

В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе

РИА Новости13:42

В Совфеде ответили на идею Лукашенко изменить договор о границе

РБК12:44

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

REGNUM10:33

Все КПП известны: В Совфеде научили Лукашенко, как правильно пересекать границу России

Царьград10:21

В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор по охране границы

Газета.Ru13:56

Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ

News.ru12:11
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Энергетика

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
РБК 08:41
Происшествия

В колледже Благовещенска студент расстрелял сверстников

В Амурском колледже строительства и ЖКХ студент открыл стрельбу из охотничьего ружья. Погибли два человека, в том числе и сам стрелок.
Восток-Медиа 07:53
Политика

Путин считает, что критика в отношении власти должна сохраняться

Критика, считает президент, должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти.
Росбалт 14:45
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 14:13
Футбол

Пеле надеется, что Роналду побьёт его рекорд в 1238 голов

Культовый бразильский футболист Пеле надеется, что звезда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду превзойдёт его рекорд по количеству голов.
Sport.ru 14:29
Футбол

Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
RT на русском 11:57
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru 11:36
Происшествия

В Москве задержан бизнесмен, обманувший паралимпийскую спортсменку

В Москве задержан предприниматель Валерий Перевозников, ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, сообщает Следственный комитет РФ.
BFM.ru 04:10
Шоу-бизнес

Пригожин заступился за Валерию и сказал Михальчик все, что думает

Пригожин заступился за свою супругу.
Городовой 08:31
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Напомним, ранее Ульяновский автозавод запатентовал светодиодные фары, центральный тоннель салона и мультимедийную систему (двух видов) «Русского Прадо».
Автоновости дня 10:26
Политика

Эрдоган предложил США совместно решать проблему вокруг С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400.
РБК 08:39
Культура

People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru вчера в 07:58
Политика

МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии

Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РБК 07:46
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Политика

Россия берет на себя ношу сохранения БРИКС

Независимая газета 11:31
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Газета.Ru 11:17
Общество

Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестёр в одну школу

Детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, дадут приоритет при приёме в те школы, ясли и детсады, куда ходят их братья и сёстры.
Парламентская газета 04:54
Происшествия

Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Известия 10:58
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс вчера в 14:15
Технологии

Роскосмос потратит 17 млн рублей на борщ и настольные игры

Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки для сотрудников госкорпорации.
Piter.tv 03:11
Технологии

PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео

В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 06:32
Общество

«Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии «Ну, погоди!»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва сообщила, что студия планирует выпустить новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!», героям которого в этом году исполнилось 50 лет.
RT на русском 14:27
Политика

Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ

Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
News.ru 06:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM 07:42
Общество

Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru 03:05
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Космос

«Роскосмос» расторг контракт на запуск спутников «Гонец» в 2020 году

"Роскосмос" расторг контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", комментируя информацию с сайта госзакупок.
РИА Новости 07:12
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Гаджеты

Honor представил смартфон с ночным режимом на фронтальной камере

Honor 20S оснащен специальным режимом ночной съёмки во время создания селфи, который помогает добиться качественных фотографий даже при недостаточном освещении.
IT-World вчера в 04:48
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Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
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