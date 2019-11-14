Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Минск заявил, что хочет внести изменения в документ. По мнению Лукашенко, невозможность иностранцев попасть в Россию через Белоруссию негативно сказывается на транзитном статусе страны.

с чего всё началось

Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ. По его мнению, проблемы с пропуском иностранцев на российско-белорусской границе негативно сказывается на транзитном статусе страны.

В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе

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