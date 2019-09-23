Армия и оружие
RT на русскомВ Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море. По словам генерала, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Чёрном море, Россия якобы закрывает к ним проходы.
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с чего всё началось
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.RT на русском03:27
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«Обычные Штучки»: В Совфеде прокомментировали заявление о блокировке Россией учений НАТО
Комсомольская правда05:05
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Энергетика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать еще 411 объектов (в сумме — 690).
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Происшествия
В Самаре на паре в техникуме умер студент
В Самаре студент скончался во время занятий в техникуме. Об этом "РГ" сообщили в министерстве образования региона.
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Кино
Ксения Собчак снимется в сериале Богомолова про ангарского маньяка
Ксения Собчак сыграет одну из ролей в новом сериале своего мужа, режиссера Константина Богомолова.
Телеканал 360° 09:54
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала
Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
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Кино
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OAnews вчера в 13:41
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Армия и оружие
Минобороны получило партию защищенных ноутбуков
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Военное обозрение 20 сентября в 08:38
Экономика
Минэкономразвития предлагает оставить должникам прожиточный минимум
Поправки предусматривают сохранение у граждан не менее прожиточного минимума от их доходов при взыскании долгов, чтобы должник не оставался без средств на пропитание и минимальные потребности.
Финмаркет 05:23
Общество
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
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Организм пациентки отторг трансплантат лица
Вторая в мире пациентка столкнулась с отторжением трансплантата лица спустя шесть лет после операции.
Газета.Ru 06:56
Спорт
ОКР заявил об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил, что участие сборной страны в летних Играх 2020 года может оказаться под угрозой из-за допингового скандала.
РБК 08:58
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия
Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена
Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.
REGNUM 05:18
Общество
Из мусора достали 700 млн рублей
Более полутора миллионов граждан обратились за перерасчетом платы за вывоз отходов 1,6 млн граждан по всей России обратились за перерасчетом платы за обращение с твердыми коммунальными отходами с начала «мусорной» реформы.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Политика
МИД Эстонии возмущён документами об освобождении страны от нацистов
В сообщении указано, что МИД Эстонии «глубоко возмущён» публикацией в Twitter, сделанной российской стороной, которая «сводит к минимуму преступления советского режима» и распространяет «историческую несправедливость».
REGNUM 09:44
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Талибы обсудили в Китае мирное соглашение с США
Представители радикального афганского движения "Талибан" в воскресенье провели в Китае переговоры со спецпосланником МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнем о достигнутом ими мирном соглашении с США, сообщил официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
РИА Новости вчера в 15:45
Общество
Синоптики уточнили, когда в Ростовской области наступит бабье лето
В скором будущем в Ростовской области потеплеет.
REGNUM 07:57
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
ЖКХ
Отопление в Воронеже начнут включать с 26 сентября
Пуск тепла в объекты социальной сферы начнется в Воронеже в четверг, 26 сентября.
МОЁ! Оnline Воронеж 05:55
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Наташа Королева занялась йогой в бикини
Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru 06:42
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Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Волейбол
Российские волейболистки обыграли сербок на Кубке мира
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Футбол
Скончался коммерческий директор «Урала» Евгений Яковлев
Скончался коммерческий директор футбольного клуба "Урал" Евгений Яковлев, сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.
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Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30