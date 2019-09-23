Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.

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Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО". По его словам, когда силы альянса объявляют места проведения учений в Черном море, то Россия якобы закрывает к ним проходы.

В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

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