Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море. Соответствующее заявление Ходжес сделал в интервью украинскому изданию "Сегодня".

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Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО". По его словам, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Черном море, то Россия якобы закрывает к ним проходы.

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