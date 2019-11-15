Политика
ИзвестияВ Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию Белоруссии. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать через латвийско-российскую границу. Почему так происходит, «360» объяснил сенатор Владимир Джабаров.Телеканал 360°вчера в 09:07
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Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
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Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.
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Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки
Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.
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Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Финансы
Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
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Путин считает, что критика в отношении власти необходима
Что касается практики применения закона об оскорблении власти, то, по оценке Путина, она не носит "запредельного характера".
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Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
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На Урале возле заброшенного завода нашли тело школьницы
Тело 14-летней школьницы обнаружили 14 ноября в городе Еманжелинске Челябинской области, возле здания недостроенного хлебозавода.
Общество
Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России
Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
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Путин призвал Киев быстрее провести разведение войск в Донбассе
Как подчеркнул президент России, в Донбассе также необходимо как можно быстрее осуществить разведение войск по все линии соприкосновения.
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Вассел нокаутировал Харитонова на Bellator 234
Российский боец MMA Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселу на турнире Bellator 234.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Здоровье
Врач рассказал, кому нельзя есть свеклу
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Общество
Росмолодежь определилась с куратором молодежного контента для Сети
Сколько денег направят на контент для молодежи Предполагается, что в случае наделения ИРИ статусом координационного центра, отвечающего за производство интернет-контента, Росмолодежь предоставит организации целевую субсидию, рассказывает РБК собеседник, близкий к администрации президента.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Экономика
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
Россияне все реже хранят рублевые накопления в депозитах и предпочитают инвестировать средства.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» Андриано женился на россиянке
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано и российская модель Екатерина Дорожко узаконили отношения.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поделилась ярким фото с дочерью и крестницей из Дубая
Знаменитость отправилась в путешествие вместе с мамой, младшей дочерью Надей, сестрой Натальей и маленькой крестницей Дарьей.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
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Общество
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Футбол
Десять сборных из 24 отобраны на Евро-2020
Стало известно, какие команды поедут на финал Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Накануне решился вопрос по последним четырем сборным.
Экономика
ЦБ не откажется от чеканки копеек
Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Политика
Коломойский нанял личного адвоката Трампа
Украинский олигарх Игорь Коломойский нанял американского адвоката Марка Касовица, который неоднократно представлял интересы президента США Дональда Трампа.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.