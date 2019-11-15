Политика

ИзвестияИзвестияВ Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

Джабаров объяснил причину возмущения Лукашенко ситуацией с границами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию Белоруссии. Сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать через латвийско-российскую границу. Почему так происходит, «360» объяснил сенатор Владимир Джабаров.
Телеканал 360°вчера в 09:07

Подробнее о событии

В Совфеде ответили на претензии Лукашенко к России по проблемам на границе

РИА Новостивчера в 13:42

Джабаров объяснил причину возмущения Лукашенко ситуацией с границами

Телеканал 360°вчера в 09:07

Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ

News.ruвчера в 12:11

В Совфеде ответили на идею Лукашенко изменить договор о границе

РБКвчера в 12:44

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

REGNUMвчера в 10:33

Все КПП известны: В Совфеде научили Лукашенко, как правильно пересекать границу России

Царьградвчера в 10:21

Лукашенко собирается изменить договор с Россией об охране границы

VSE42.RUвчера в 09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

РБК вчера в 19:54
Происшествия

Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами

Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:06
Политика

Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки

Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Российская газета вчера в 15:58
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru вчера в 11:36
Финансы

Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Политика

Путин считает, что критика в отношении власти необходима

Что касается практики применения закона об оскорблении власти, то, по оценке Путина, она не носит "запредельного характера".
ТАСС вчера в 14:23
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Происшествия

На Урале возле заброшенного завода нашли тело школьницы

Тело 14-летней школьницы обнаружили 14 ноября в городе Еманжелинске Челябинской области, возле здания недостроенного хлебозавода.
URA.Ru вчера в 23:49
Общество

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Путин призвал Киев быстрее провести разведение войск в Донбассе

Как подчеркнул президент России, в Донбассе также необходимо как можно быстрее осуществить разведение войск по все линии соприкосновения.
РЕН ТВ вчера в 14:24
Единоборства

Вассел нокаутировал Харитонова на Bellator 234

Российский боец MMA Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселу на турнире Bellator 234.
Metaratings вчера в 17:08
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM вчера в 07:42
Здоровье

Врач рассказал, кому нельзя есть свеклу

Ореанда-Новости 12 ноября в 08:44
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 13 ноября в 14:11
Общество

Росмолодежь определилась с куратором молодежного контента для Сети

Сколько денег направят на контент для молодежи Предполагается, что в случае наделения ИРИ статусом координационного центра, отвечающего за производство интернет-контента, Росмолодежь предоставит организации целевую субсидию, рассказывает РБК собеседник, близкий к администрации президента.
РБК вчера в 23:00
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости вчера в 09:42
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Экономика

Россияне нашли выгодный способ хранить деньги

Россияне все реже хранят рублевые накопления в депозитах и предпочитают инвестировать средства.
Lenta.ru 01:00
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru вчера в 14:38
Футбол

Экс-нападающий «Спартака» Андриано женился на россиянке

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано и российская модель Екатерина Дорожко узаконили отношения.
Sportbox.RU 00:17
Шоу-бизнес

Татьяна Навка поделилась ярким фото с дочерью и крестницей из Дубая

Знаменитость отправилась в путешествие вместе с мамой, младшей дочерью Надей, сестрой Натальей и маленькой крестницей Дарьей.
Летидор вчера в 04:05
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в России.
Известия вчера в 18:19
Общество

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM вчера в 13:32
Футбол

Десять сборных из 24 отобраны на Евро-2020

Стало известно, какие команды поедут на финал Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Накануне решился вопрос по последним четырем сборным.
Neva.Today вчера в 22:03
Экономика

ЦБ не откажется от чеканки копеек

Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Газета.Ru 00:05
Политика

Коломойский нанял личного адвоката Трампа

Украинский олигарх Игорь Коломойский нанял американского адвоката Марка Касовица, который неоднократно представлял интересы президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 00:56
Происшествия

УМВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

РИА Новости 00:13
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru вчера в 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное