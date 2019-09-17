Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.

В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ

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