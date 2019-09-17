Политика
RT на русскомВ Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
Читать в источнике
Оценить127
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:47, Вашингтон
Футбол
Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»
Чемпионат 11:10
Происшествия
Молния попала в машину на Бердском шоссе в Новосибирске
Во время ливня 15 сентября молния попала в машину, ехавшую по Бердскому шоссе, сообщает местная жительница Галина Ершова во «ВКонтакте».
Тайга.инфо вчера в 00:03
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости 05:34
Футбол
Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»
RT на русском 15:29
Происшествия
В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Политика
Пенс заявил о боевой готовности войск США
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 17:56
Наука
ОАО «РЖД» ждет молодые кадры и инновации
17 сентября на пресс-конференции в Президентском зале пресс-центра МИА «Россия сегодня» заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Алексеевич Кобзев рассказал о возможностях и позитивных моментах сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Образовательным фондом «Талант и успех».
Научная Россия 09:29
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Шоу-бизнес
В Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга прошла свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Пятый канал 14:54
Здоровье
Назван главный продукт для работы мозга
Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко назвала продукт, который необходим мозгу в первую очередь.
Газета.Ru 15:37
Футбол
Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»
Metaratings 15:38
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv вчера в 05:32
Общество
Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Авто
АвтоВАЗ отказался от выпуска мощных версий модели «Лада Гранта»
"Заряженные" версии "Лады Гранты" не вернутся на рынок, сообщает издание "Авторевю".
Wroom.ru 16:22
Происшествия
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
РИА Новости 12:27
Авто
В Россию привезут новый удлиненный кроссовер Exeed TXL
В 2020 году компания Chery привезет в Россию новый полноразмерный кроссовер TXL премиального суббренда Exeed.
Автоновости дня 07:17
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Спорт
Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту
Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.
Спорт-Экспресс 11:33
Политика
80 лет назад начался Польский поход Красной Армии
На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.
KM.ru 05:25
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:27
Здоровье
Врачей могут начать штрафовать уже с октября
Сенаторы могут начать обсуждать законопроект о штрафах для врачей в конце сентября.
Инвест-Форсайт вчера в 16:24
Политика
Сноуден рассказал в автобиографии о жизни в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил бердинской публике автобиографию "Постоянная запись: моя история".
РЕН ТВ 18:21
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости 20:08
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни
Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
Life.ru 00:53