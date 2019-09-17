Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
Читать в источнике
Комментировать87

Подробнее о событии

Мария Волконская в Варшаве: «В отличие от Крыма, на Украине не уважают свободу слова»

Крымская газета06:01

Представители Франции, Канады и Украины на заседании ОБСЕ боялись услышать правду о российском Крыме, — Волконская

КИА13:09

Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве из-за Крыма

РИА Новости13:03

В Крыму призвали участников конференции ОБСЕ прекратить информационное противостояние

ТАСС11:02

Почему на площадке ОБСЕ крымчан считают людьми второго сорта? Мнение политического обозревателя

Крым 2415:12

Журналисты из Крыма рассказали в ОБСЕ о свободе слова на полуострове

ИА Крыминформвчера в 12:50

Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ из-за Крыма

РЕН ТВ14:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:47, Вашингтон
Футбол

Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»

Чемпионат 11:10
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

REGNUM 08:46
Происшествия

Молния попала в машину на Бердском шоссе в Новосибирске

Во время ливня 15 сентября молния попала в машину, ехавшую по Бердскому шоссе, сообщает местная жительница Галина Ершова во «ВКонтакте».
Тайга.инфо вчера в 00:03
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости 05:34
Футбол

Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»

RT на русском 15:29
Происшествия

В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал

Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Политика

Пенс заявил о боевой готовности войск США

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 17:56
Наука

ОАО «РЖД» ждет молодые кадры и инновации

17 сентября на пресс-конференции в Президентском зале пресс-центра МИА «Россия сегодня» заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Алексеевич Кобзев рассказал о возможностях и позитивных моментах сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Образовательным фондом «Талант и успех».
Научная Россия 09:29
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Шоу-бизнес

В Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга прошла свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Пятый канал 14:54
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Здоровье

Назван главный продукт для работы мозга

Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко назвала продукт, который необходим мозгу в первую очередь.
Газета.Ru 15:37
Футбол

Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»

Metaratings 15:38
Кино

Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев

В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv вчера в 05:32
Общество

Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках

Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Авто

АвтоВАЗ отказался от выпуска мощных версий модели «Лада Гранта»

"Заряженные" версии "Лады Гранты" не вернутся на рынок, сообщает издание "Авторевю".
Wroom.ru 16:22
Происшествия

В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке

В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
РИА Новости 12:27
Авто

В Россию привезут новый удлиненный кроссовер Exeed TXL

В 2020 году компания Chery привезет в Россию новый полноразмерный кроссовер TXL премиального суббренда Exeed.
Автоновости дня 07:17
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Спорт

Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту

Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.
Спорт-Экспресс 11:33
Политика

80 лет назад начался Польский поход Красной Армии

На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.
KM.ru 05:25
Происшествия

На учениях в Смоленской области БТР сбил двух росгвардейцев

РБК 05:05
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:27
Космос

Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

Известия 16:50
Здоровье

Врачей могут начать штрафовать уже с октября

Сенаторы могут начать обсуждать законопроект о штрафах для врачей в конце сентября.
Инвест-Форсайт вчера в 16:24
Политика

Сноуден рассказал в автобиографии о жизни в России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил бердинской публике автобиографию "Постоянная запись: моя история".
РЕН ТВ 18:21
Здоровье

Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости 20:08
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни

Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
Life.ru 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное