Экономика

Аргументы неделиАргументы неделиВ Совфеде оценили идею о введении налога для богатых

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников прокомментировал введение «прогрессивного налога», в том числе повышение НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных россиян.
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Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников предположил, что правительство страны будет вынуждено ввести прогрессивный налог, сообщает
 РИА «Новости».
Общественное телевидение Россиивчера в 15:47

Подробнее о событии

Брянский сенатор Калашников поддержал налог на богатых

БрянскToday00:20

В Совфеде оценили идею о введении налога для богатых

Аргументы неделивчера в 15:31

Правительству придется ввести прогрессивный налог — сенатор

ИА Красная Веснавчера в 15:45

Сенатор считает, что российским властям придётся ввести прогрессивный налог

Ореанда-Новостивчера в 15:41

В Совфеде заявили о необходимости налога для богатых в России

Общественное телевидение Россиивчера в 15:47

В Совфеде оценили идею ввести налог для богатых

URA.Ruвчера в 15:18

Сенатор: правительство будет вынуждено пойти на введение прогрессивного налога

ПРАЙМвчера в 15:05
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Здоровье

Еще 72 новых случая коронавируса выявлено в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено еще 72 новых случая коронавирусной инфекцией – ровно столько как днем ранее.
Алтайская правда 16 июня в 00:34
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Гаджеты

Huawei обновит старые устройства до EMUI 10.1 в этом месяце

Ещё в марте Huawei выпустила семейство смартфонов P40, вместе с которым была представлена новая версия фирменной оболочки — EMUI 10.1.
3DNews вчера в 14:06
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru вчера в 16:41
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Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
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Происшествия

Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку

Lenta.ru вчера в 20:09
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Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России

Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Инфорос вчера в 08:48
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Кино

Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru 16 июня в 07:28
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Общество

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия вчера в 14:06
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Кино

Барсук, ежик и косуля: «Союзмультфильм» представил новых героев «Ну, погоди!»

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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 16 июня в 05:40
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Происшествия

Глава села в Забайкалье незаконно передала 5 земельных участков

Женщина незаконно передала 5 земельных участков для строительства дома общей стоимостью 5 миллионов рублей.
Zabnews.ru вчера в 23:44
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё три пациента с коронавирусом

Новосибирск, 16 июня 2020, 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро 16 июня, за сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусом, 83 пациента выписаны, трое скончались — мужчины в возрасте 64 и 65 лет и женщина в возрасте 69 лет.
REGNUM 16 июня в 00:16
Происшествия

Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
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Шоу-бизнес

Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
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Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета вчера в 10:17
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Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Игры

Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
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Общество

На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора

В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
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