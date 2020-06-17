с чего всё началось

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников прокомментировал введение «прогрессивного налога», в том числе повышение НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных россиян.

В Совфеде оценили идею о введении налога для богатых

Экономика Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. 3,9K

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия. 982

Общество У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции. 438

Общество В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Политика Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций «не за горами» Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в преддверии встречи Европейского совета 19 июня выступил за то, чтобы обсудить, прежде чем продлевать на полгода секторальные экономические санкции против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий. 4

Общество Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. 1,6K

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 561

Шоу-бизнес Успенская отправилась на помолвку в «Дом-2» Певица Любовь Успенская посетила помолвку одной из пар в скандально известном телепроекте «Дом-2».

Авто В первой половине июня 18 марок изменили цены на авто Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности. 1

Общество В Минтруде разъяснили, когда могут сократить размер больничного По общим правилам пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и страхового стажа застрахованного. 3

Недвижимость Продажи новостроек в Москве в мае упали в 2,5 раза Управлением Росреестра по Москве в мае зарегистрировано 3,093 тысячи договоров долевого участия на рынке жилой недвижимости – на 20% меньше апреля и в 2,5 раза ниже показателя мая 2019 года, говорится в сообщении управления.

Здоровье В выходные в Казахстане закроют ТРЦ, базары, парки, туристические зоны В субботу и воскресенье в стране будут закрыты торгово-развлекательные центры, торговые дома, магазины, непродовольственные базары, кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей только на летних площадках, работу общественного транспорта ограничат, запретят доступ в парки, скверы, на набережные и пляжи, в аквапарки. 1

Происшествия Известный российский философ покончил с собой Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году жизни из-за старости.

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 113

Энергетика Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику. 854

Общество PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов В Mars Inc подчеркнули, что корпорация считает себя обязанной покончить с расовыми предрассудками, поэтому «один из способов — развитие бренда Uncle Ben's, включая его визуальную идентичность».