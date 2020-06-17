Экономика
Аргументы неделиВ Совфеде оценили идею о введении налога для богатых
Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников прокомментировал введение «прогрессивного налога», в том числе повышение НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных россиян.
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Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников предположил, что правительство страны будет вынуждено ввести прогрессивный налог, сообщает РИА «Новости».Общественное телевидение Россиивчера в 15:47
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В Совфеде заявили о необходимости налога для богатых в России
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Сенатор считает, что российским властям придётся ввести прогрессивный налог
Ореанда-Новостивчера в 15:41
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