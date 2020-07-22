Экономика

Piter.tvPiter.tvВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей. С мнением выступил сенатор Валерий Рязанский, пишет агентство "РИА Новости". По его словам, решение о дополнительных единовременных выплатах для пенсионеров принимает правительство.
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с чего всё началось

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости21 июля в 16:46

Подробнее о событии

В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

NewInform22 июля в 09:59

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ru22 июля в 00:40

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новости21 июля в 16:46

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолец21 июля в 17:18

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru21 июля в 17:01

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль21 июля в 17:59

В Госдуме прокомментировали предложение о дополнительных выплатах для пенсионеров

Москва 2421 июля в 07:55
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Футбол

«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»

Газета.Ru вчера в 23:20
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Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
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Политика

Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 22:18
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
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Шоу-бизнес

«Ей нужно насосаться»: Татьяна Толстая высказалась о Ксении Собчак

Российская писательница Татьяна Толстая в одном из последних интервью высказалась о Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 22:59
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Экономика

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Армия и оружие

ВВС США заказали разработку миниатюрных ракет для защиты истребителей

Американская компания Raytheon стала победителем конкурса на создание миниатюрных ракет для самозащиты истребителей.
Военное дело 22 июля в 10:07
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Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 22 июля в 08:20
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Здоровье

Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе

Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online вчера в 14:55
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Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском вчера в 10:17
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
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Политика

Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики

Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru вчера в 12:39
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Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:47
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Здоровье

Карантин в Узбекистане продлили до конца июля

Карантин сохранится до 1 августа. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 18 531 случай заражения коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 13:25
Футбол

«Ахмат» и «Рубин» поддерживали расширение РПЛ до 18 клубов

Вылетевшие клубы "Крылья Советов" и "Оренбург" выступили с инициативой, но в голосовании участия не принимали. (Игорь Рабинер) Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги, инициатором его рассмотрения стал глава РПЛ Сергей Прядкин.
Спорт-Экспресс вчера в 06:25
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Экономика

Уоррен Баффет нарастил долю в Bank of America до 11,3%

За три последних дня контролируемая Уорренном Баффетом Berkshire Hathaway нарастила свою долю в Bank of America до 11,3%. Покупка 34 млн акций обошлась Berkshire Hathaway в $813 млн, следует из заявки, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
РБК вчера в 12:39
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 795 тыс. (5848 за сутки).
РБК 00:40
Политика

Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
184
Здоровье

Определена необходимость вакцинации для переболевших коронавирусом россиян

Прививка от коронавируса может не понадобиться россиянам, которые уже перенесли COVID-19, в том числе в бессимптомной форме.
Lenta.ru 00:41
Футбол

В Турции сообщили о возвращении Нойштедтера в Суперлигу

На рынке игрок стоит 1,6 миллиона евро. На счету Нойштедтера 12 матчей и гол за сборную России. «Динамо» финишировало в РПЛ шестым.
Бомбардир.ру вчера в 16:20
Религия

Впервые за 86 лет в соборе Святой Софии пройдет пятничный намаз

В соборе Святой Софии, расположенной в Стамбуле, впервые за последние состоится пятничный намаз.
Комсомольская правда вчера в 18:04
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 110 новых случаев COVID-19

Сто десять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 108 человек, скончались еще пятеро, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:13
5
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости вчера в 14:02
467
Экономика

Капиталы миллиардеров удивили лидера КПРФ

Лидер КПРФ комментировал с трибуны доклад Мишустина и неожиданно заговорил о состояниях самых богатых людей страны.
Коммерсантъ FM 22 июля в 10:33
11
Политика

Трамп отменил республиканский съезд во Флориде из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание не проводить в августе съезд республиканской партии во Флориде из-за резкого роста числа случаев коронавируса в штате.
Российская газета вчера в 23:55
Армия и оружие

Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США

Серьезный инцидент с танками М1А2 произошел в минувший понедельник в ходе ночных стрельб на одном из военных полигонов США.
Российская газета 22 июля в 07:55
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ вчера в 05:22
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости 22 июля в 18:11
472
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Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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