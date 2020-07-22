Экономика
Piter.tvВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей. С мнением выступил сенатор Валерий Рязанский, пишет агентство "РИА Новости". По его словам, решение о дополнительных единовременных выплатах для пенсионеров принимает правительство.
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В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.РИА Новости21 июля в 16:46
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В Госдуме прокомментировали предложение о дополнительных выплатах для пенсионеров
Москва 2421 июля в 07:55
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«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
Газета.Ru вчера в 23:20
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Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
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Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского
Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского.
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Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
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Российская писательница Татьяна Толстая в одном из последних интервью высказалась о Ксении Собчак.
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Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Армия и оружие
ВВС США заказали разработку миниатюрных ракет для защиты истребителей
Американская компания Raytheon стала победителем конкурса на создание миниатюрных ракет для самозащиты истребителей.
Военное дело 22 июля в 10:07
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Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 22 июля в 08:20
Здоровье
Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе
Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online вчера в 14:55
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском вчера в 10:17
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:47
Здоровье
Карантин в Узбекистане продлили до конца июля
Карантин сохранится до 1 августа. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 18 531 случай заражения коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 13:25
Футбол
«Ахмат» и «Рубин» поддерживали расширение РПЛ до 18 клубов
Вылетевшие клубы "Крылья Советов" и "Оренбург" выступили с инициативой, но в голосовании участия не принимали. (Игорь Рабинер) Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги, инициатором его рассмотрения стал глава РПЛ Сергей Прядкин.
Спорт-Экспресс вчера в 06:25
Экономика
Уоррен Баффет нарастил долю в Bank of America до 11,3%
За три последних дня контролируемая Уорренном Баффетом Berkshire Hathaway нарастила свою долю в Bank of America до 11,3%. Покупка 34 млн акций обошлась Berkshire Hathaway в $813 млн, следует из заявки, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
РБК вчера в 12:39
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 795 тыс. (5848 за сутки).
РБК 00:40
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Здоровье
Определена необходимость вакцинации для переболевших коронавирусом россиян
Прививка от коронавируса может не понадобиться россиянам, которые уже перенесли COVID-19, в том числе в бессимптомной форме.
Lenta.ru 00:41
Футбол
В Турции сообщили о возвращении Нойштедтера в Суперлигу
На рынке игрок стоит 1,6 миллиона евро. На счету Нойштедтера 12 матчей и гол за сборную России. «Динамо» финишировало в РПЛ шестым.
Бомбардир.ру вчера в 16:20
Религия
Впервые за 86 лет в соборе Святой Софии пройдет пятничный намаз
В соборе Святой Софии, расположенной в Стамбуле, впервые за последние состоится пятничный намаз.
Комсомольская правда вчера в 18:04
Происшествия
В Новосибирской области выявили 110 новых случаев COVID-19
Сто десять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 108 человек, скончались еще пятеро, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:13
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости вчера в 14:02
Экономика
Капиталы миллиардеров удивили лидера КПРФ
Лидер КПРФ комментировал с трибуны доклад Мишустина и неожиданно заговорил о состояниях самых богатых людей страны.
Коммерсантъ FM 22 июля в 10:33
Политика
Трамп отменил республиканский съезд во Флориде из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание не проводить в августе съезд республиканской партии во Флориде из-за резкого роста числа случаев коронавируса в штате.
Российская газета вчера в 23:55
Армия и оружие
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
Серьезный инцидент с танками М1А2 произошел в минувший понедельник в ходе ночных стрельб на одном из военных полигонов США.
Российская газета 22 июля в 07:55
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ вчера в 05:22
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости 22 июля в 18:11