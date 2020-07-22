Экономика
Piter.tvВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей. С мнением выступил сенатор Валерий Рязанский, пишет агентство "РИА Новости". По его словам, решение о дополнительных единовременных выплатах для пенсионеров принимает правительство.
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В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.РИА Новости21 июля в 16:46
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В Госдуме прокомментировали предложение о дополнительных выплатах для пенсионеров
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