Экономика

Piter.tvPiter.tvВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей. С мнением выступил сенатор Валерий Рязанский, пишет агентство "РИА Новости". По его словам, решение о дополнительных единовременных выплатах для пенсионеров принимает правительство.
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с чего всё началось

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости21 июля в 16:46

Подробнее о событии

В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

NewInformвчера в 09:59

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 00:40

В Госдуме прокомментировали предложение о дополнительных выплатах для пенсионеров

Москва 2421 июля в 07:55

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолец21 июля в 17:18

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru21 июля в 17:01

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новости21 июля в 16:46

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль21 июля в 17:59
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 22:00, Ашберн
Политика

Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля

Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru 11:05
Хоккей

Новый клуб Национальной хоккейной лиги получил название «Сиэтл Кракен»

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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
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Общество

В Карелии ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

Парфенчиков отметил, что введение ограничительных мероприятий связано с отсутствием устойчивого снижения заболеваемости в Карелии.
REGNUM 08:07
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Кино

Disney из-за пандемии отложила выход фильма «Мулан» и других картин

ТАСС 19:36
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Экономика

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
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Происшествия

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Политика

Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента

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РБК 11:19
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Происшествия

В Австралии оползни смыли в океан несколько элитных домов

Жителей предупредили о надвигающейся стихии за несколько часов.В Австралии оползни, случившиеся из-за мощных прибоев, смыли в океан несколько элитных домов.
Inc-news.ru вчера в 21:38
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Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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Общество

Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском 14:57
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Общество

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Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
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Здоровье

Вологодская область выбилась в лидеры по количеству вшей у населения

Вологодская область выбилась в лидеры по количеству вшей у населения.
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Космос

«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС

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Как отметили в правительстве региона, в Кемеровской области действует режим повышенной готовности, поэтому необходимость обязательной самоизоляции для въезжающих в регион остается актуальной.
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Экономика

Падение урожая заставляет Украину переходить на импорт

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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Происшествия

Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова

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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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