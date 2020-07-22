Экономика
Lenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.РИА Новостивчера в 16:46
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Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
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Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
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Газета.Ru вчера в 08:23
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Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании
Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
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«Вест Бромвич» вернулся в высший дивизион чемпионата Англии
Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" по итогам сезона-2019/20 занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в премьер-лигу - высший дивизион чемпионата страны.
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Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури
Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки.
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Армия ДНР наказала ВСУ за обстрел пригородов Горловки
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В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Общее число пациентов, которые умерли из-за коронавируса, в Москве за сутки выросло на 14 и достигло 4 364.
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Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса
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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Кому из россиян дадут новую выплату 20 тыс. рублей от ПФР с 1 августа
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