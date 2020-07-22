МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

с чего всё началось

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Политика Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики. 20

Футбол Федун заявил, что «Спартак» не будет проводить масштабную трансферную кампанию Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после победы над казанским «Рубином» (2:1) в заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался по поводу трансферов перед началом нового сезона.

Общество На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 74

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,6K

Общество Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро. 696

Общество Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу. 16

Общество Власти Черногории объявили эпидемию коронавируса Запрещается проводить любые торжественные мероприятия, в том числе, свадьбы. Всего в стране выявлено 1 тысяча 920 активных больных. 8

Происшествия Суд освободил двух фигурантов дела об избиениях в ярославской колонии Суд в Ярославле освободил из-под стражи Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко — фигурантов дела об избиениях заключенных в местной колонии № 1. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. 7

Общество Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала. 31

Общество Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica. 164

Шоу-бизнес Екатерина Волкова вылечилась от гепатита C Екатерина Волкова вылечилась от гепатита C Актриса Екатерина Волкова сообщила своим подписчикам, что победила гепатит С. Актриса Екатерина Волкова сообщила поклонникам радостную новость и рассказала, что вылечилась от смертельного заболевания, а именно от гепатита. 10

Происшествия Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля «По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда. 55

Политика NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Армия и оружие ВМС США разработают комплексную стратегию применения беспилотников Начальник военно-морских операций ВМС США (Chief of naval operations, CNO) адмирал Майкл Гилдей поручил разработать комплексную стратегию развертывания беспилотных аппаратов – летающих, над- и подводных, сообщает Defense News.

Экономика «Ленту» перерегистрируют с кипрского офшора в Россию Акционеры Lenta Ltd на внеочередном собрании одобрили смену юрисдикции с Кипра на Россию.

Общество Собянин уволил главу департамента образования Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки. 205

Единоборства Магомед Исмаилов весит 97 кг перед боем с Александром Емельяненко Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о форме перед боем с Александром Емельяненко, который пройдет в эту пятницу в Сочи в рамках ACA 107. 8

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 187

Политика Посольство КНР в Вашингтоне получало угрозы взрыва бомб и убийств Посольство Китая в Вашингтоне получало угрозы взрыва бомб. а также убийств. Причиной подобного стала "ненависть, раздуваемая США".

Футбол «Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне "Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.