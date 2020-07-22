Экономика
Lenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить336
с чего всё началось
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.РИА Новостивчера в 16:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Политика
Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу
Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 14:37
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Футбол
Федун заявил, что «Спартак» не будет проводить масштабную трансферную кампанию
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после победы над казанским «Рубином» (2:1) в заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался по поводу трансферов перед началом нового сезона.
RT на русском 14:59
Общество
На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:57
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Общество
Власти Черногории объявили эпидемию коронавируса
Запрещается проводить любые торжественные мероприятия, в том числе, свадьбы. Всего в стране выявлено 1 тысяча 920 активных больных.
Evo-rus.com 01:50
Происшествия
Суд освободил двух фигурантов дела об избиениях в ярославской колонии
Суд в Ярославле освободил из-под стражи Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко — фигурантов дела об избиениях заключенных в местной колонии № 1. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 13:52
Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова вылечилась от гепатита C
Екатерина Волкова вылечилась от гепатита C Актриса Екатерина Волкова сообщила своим подписчикам, что победила гепатит С. Актриса Екатерина Волкова сообщила поклонникам радостную новость и рассказала, что вылечилась от смертельного заболевания, а именно от гепатита.
Экспресс газета 06:59
Армия и оружие
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело вчера в 05:28
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Политика
NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 14:26
Армия и оружие
ВМС США разработают комплексную стратегию применения беспилотников
Начальник военно-морских операций ВМС США (Chief of naval operations, CNO) адмирал Майкл Гилдей поручил разработать комплексную стратегию развертывания беспилотных аппаратов – летающих, над- и подводных, сообщает Defense News.
Профиль 13:06
Культура
«Союзмультфильм» создаст новый мультсериал на основе «Умки»
Игромания.ру 07:49
Экономика
«Ленту» перерегистрируют с кипрского офшора в Россию
Акционеры Lenta Ltd на внеочередном собрании одобрили смену юрисдикции с Кипра на Россию.
Коммерсантъ 13:55
Финансы
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Доллар может рухнуть в 2020 году, заявил экономист Михаил Делягин, подсказав, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.
iReactor 05:52
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки.
Коммерсантъ 13:48
Единоборства
Магомед Исмаилов весит 97 кг перед боем с Александром Емельяненко
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о форме перед боем с Александром Емельяненко, который пройдет в эту пятницу в Сочи в рамках ACA 107.
Sports.ru 11:50
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче заключительного тура ЧР
Футболисты петербургского "Зенита" одержали волевую победу над "Ростовом" в матче заключительного тура чемпионата России.
РИА Новости 14:03
Политика
Посольство КНР в Вашингтоне получало угрозы взрыва бомб и убийств
Посольство Китая в Вашингтоне получало угрозы взрыва бомб. а также убийств. Причиной подобного стала "ненависть, раздуваемая США".
РЕН ТВ 15:09
Происшествия
В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина
РИА Новости 14:40
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, он же "Швед", — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 15:14