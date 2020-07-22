МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

с чего всё началось

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Общество В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса. 80

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,6K

Футбол Юран прокомментировал вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ Главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что ему жалко болельщиков «Крыльев Советов», которым в следующем сезоне предстоит переживать за свою команду в ФНЛ.

Происшествия Один из обвиняемых полицейских просит возобновить дело против Голунова Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец заявил в суде, что попросит Генпрокуратуру возобновить уголовное дело по сбыту наркотиков против Ивана Голунова. 54

Общество В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. 1,5K

Космос Найден фрагмент упавшего в Японии метеорита Ученый Сигэкадзу Ёнэда из Государственного музея науки в Токио сообщил, что метеорит, который в начале июля упал в Японии, отделился от одного из астероидов, движущихся вокруг Солнца. 4

Хоккей Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года. 1

Армия и оружие Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море. 85

Общество Больше бессимптомных больных коронавирусом стало в Приморье В регионе умер еще один пациент с коронавирусом — 68-летний мужчина, течение болезни у которого было осложнено наличием тяжелых хронических заболеваний.

Здоровье В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал, что подъем заболеваемости коронавирусом возможен в ноябре 2020 года и продолжится он до января 2021. 250

Шоу-бизнес Подростковая стройность Пугачевой на новом фото поразила поклонников На фотографии Пугачева стоит на ступеньках в своем замке, с распущенными кудрявыми волосами, в черном костюме с длинным пиджаком и короткой юбкой, которая обнажила ее стройные изрядно похудевшие ноги, облаченные в черные чулки и черные туфли с каблуком. 11