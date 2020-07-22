Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
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В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

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В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 17:01
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Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

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США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
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«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения

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Общество

Нурмагомедов высказался об умершем отце

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В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса

Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
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Митингующие вновь собрались на площади имени Ленина в Хабаровске

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Стало известно о двух особенных гостях на свадьбе принцессы Беатрис

Не обошлось на свадьбе и без сестры Беатрис — принцессы Евгении, которая стала главной подружкой невесты.
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В долларе увидели угрозу для мировой экономики

Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса.
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«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Собянин уволил главу департамента образования

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Политика

Фургал отреагировал на назначение Дегтярева главой Хабаровского края

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал назначение однопартийца Михаила Дегтярева врио главы региона.
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Гаэль Гарсиа Берналь сыграет в триллере М. Найта Шьямалана

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Особое мнение: Дмитрий Гордон

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Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии

Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
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Космос

Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»

Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
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Футбол

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Слуцкий назвал объективным итоговое место «Рубина» в чемпионате России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после домашнего поражения от «Спартака» в 30-м туре Российской премьер-лиги подвёл итоги выступления своей команды в сезоне-2019/20.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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