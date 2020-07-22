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Lenta.ru
Lenta.ru

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 16:46
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Комсомольская правда

В Совете Федерации оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Комсомольская правда02:53
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль17:59
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В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей

Невские Новости18:15
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Рязанский оценил идею о дополнительных выплатах пенсионерам в размере 15 тысяч рублей

Народные новости19:08
Московский Комсомолец

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолец17:18
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В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru17:01

Ситуация с коронавирусом в Самарской области стабилизировалась

Руководитель оперативного штаба по борьбе с Коронавирусом Николай Ренц сообщает, что в Самарской области динамика заболеваемости стабилизирована, наблюдается снижение случаев заражения .На 21 июля в регионе зафиксировано 6380 случаев заболевания коронавирусом, и из них 3995 человек выздоровели.
Ситуация с коронавирусом в Самарской области стабилизировалась
Похвистнево-Информвчера в 00:54
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Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК05:28
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