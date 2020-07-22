Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости21 июля в 16:46

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В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

NewInform22 июля в 09:59

Идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей оценили в Совфеде

ФАН21 июля в 20:03

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Москва 2421 июля в 07:55

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Профиль21 июля в 17:59

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Московский Комсомолец21 июля в 17:18

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru21 июля в 17:01

В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей

Невские Новости21 июля в 18:15
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Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

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Антипов указал на деталь, доказывающую подтасовку фактов в деле MH17

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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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