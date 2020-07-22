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Lenta.ru
Lenta.ru

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.В источнике
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ФАН

Рязанский: Красивая идея раздать пенсионерам деньги требует красивого поиска средств

ФАН23 июля в 04:29
NewInform

В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

NewInform22 июля в 09:59
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В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru21 июля в 17:01
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В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей

Невские Новости21 июля в 18:15
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В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль21 июля в 17:59
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Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолец21 июля в 17:18
Lenta.ru

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ru22 июля в 00:40
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Ford удвоил выпуск внедорожника Bronco из-за ажиотажного спроса

Учитывая ажиотажный спрос, концерн принял решение увеличить объемы производства вдвое, то есть выпустить 3,5 тысячи "дополнительных" экземпляров внедорожника, но к сегодняшнему дню и они уже полностью раскуплены.
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Хакасия может в ближайшее время перейти к следующему этапу снятия ограничений

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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

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Компания23 июля в 08:55
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

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Lenta.ruвчера в 11:51
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